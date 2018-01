Teste de proficiência será requisito para Inglês sem Fronteiras

SÃO PAULO A partir de maio, um dos requisitos para a inscrição no curso My English On-Line (MEO) e nos cursos presenciais de inglês será o resultado do Toefl–ITP. O exame pode ser realizado mais de uma vez e gratuitamente.

O teste será aplicado nas universidades da rede federal credenciadas pelo Idiomas sem Fronteiras. Esse programa foi criado em 2012 pelo Ministério da Educação para aumentar a proficiência dos estudantes interessados em intercâmbio no exterior pelo programa Ciência sem Fronteiras.

O resultado do teste não interferirá no nível que o aluno estiver cursando no programa. A nota mostrará somente como o aluno está em termos de certificação nacional e auxiliará o núcleo gestor do programa na avaliação da proficiência nacional. A pontuação do Toefl-ITP é sigilosa. Só é divulgada ao próprio candidato que fizer o teste.