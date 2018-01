Terminam nesta sexta as inscrições para o vestibular da Unesp

As inscrições para o vestibular 2012 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) terminam hoje. Os formulários podem ser preenchidos pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br) e a taxa de inscrição é de R$ 110. São oferecidas nesta edição 6.629 vagas, em 156 opções de cursos – distribuídos em 19 cidades do Estado.

O manual do candidato, com todas as informações sobre o exame, e os nomes dos estudantes contemplados com a isenção de pagamento da taxa de inscrição também poderão ser consultados na página da instituição.

A universidade promete reduzir em 75% o valor da taxa de inscrição dos cerca de 550 mil alunos do 3.º ano do ensino médio das escolas públicas paulistas (da Secretaria Estadual da Educação e do Centro Paula Souza). Esses candidatos deverão retirar uma senha na direção da escola onde estudam.

A lista com os deferimentos de pedidos de redução de 50% da taxa já está disponível para consulta no site da Vunesp. Quem se autodeclarar treineiro também poderá se inscrever com pagamento de 50% do valor integral.

O processo seletivo terá duas fases. A primeira etapa, realizada em 6 de novembro, compreende uma prova com 90 questões de múltipla escolha. A segunda fase, marcada para 18 e 19 de dezembro, está dividida em duas avaliações. No primeiro dia, serão 24 questões discursivas; no segundo, a prova contará com 12 questões e uma redação do gênero dissertativo.

No dia 27 de janeiro de 2012 devem ser divulgados os resultados do vestibular, a primeira lista de convocados para matrícula e a lista de espera.