Terminam nesta sexta as inscrições para o vestibular 2011 da Unesp

Termina nesta sexta-feira, 8, o prazo de inscrições para o vestibular 2011 da Universidade Estadual Paulista (Unesp). São oferecidas 6.484 vagas em 155 opções de cursos distribuídos em 28 unidades localizadas em 19 cidades de todas as regiões paulistas (Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, Rosana, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente e Tupã). A taxa é de R$ 110.

Os candidatos do último ano do ensino médio em escolas públicas do Estado de São Paulo (mais de 400 mil alunos da secretaria da Educação e do Centro Paula Souza) terão direito a redução de 75% no valor da taxa. As escolas receberão as senhas para que possam permitir ao aluno o cadastramento para impressão do boleto no valor de R$ 27,50.

Enem

A Unesp utilizará a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2009 ou 2010 para composição da nota final, representando 10% do cômputo total para cursos sem provas de habilidades, aplicadas especificamente para todas as carreiras oferecidas na capital e as de Arquitetura e Urbanismo, Design e Educação Artística, de Bauru. Para estes cursos, o Enem representará 6,66% da nota final, desde que sua pontuação seja superior à da prova de conhecimentos gerais (primeira fase).

A primeira etapa do vestibular está marcada para o dia 14 de novembro. O resultado desta fase e a convocação para a próxima etapa devem sair em 3 de dezembro. As provas da segunda fase serão aplicadas nos dias 19 e 20 de dezembro, também em 34 cidades, como na fase anterior, sendo 30 no Estado de São Paulo e Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande e Curitiba. O resultado final será divulgado dia 3 de fevereiro de 2011.

No vestibular 2010, a Unesp registrou 76.518 inscritos, o que representa uma média de 11,97 candidatos por vaga. As carreiras mais concorridas foram as de Medicina (129,2 candidatos por vaga), Direito (55,5) e Arquitetura e Urbanismo (36,7).