Terminam nesta segunda as inscrições para o vestibular Unesp

SÃO PAULO - Terminam nesta segunda-feira, 10, as inscrições para o vestibular 2017 da Universidade Estadual Paulista (Unesp). São ofertadas 7.365 vagas em 155 cursos de graduação, distribuídos em 23 cidades. As inscrições podem ser feitas até as 16h no site da Fundação para o Vestibular da Unesp (Vunesp).

A inscrição custa R$ 170 e o boleto deve ser pago até esta segunda, 10. Estudantes do último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista podem se inscrever com 75% de desconto. Para isso, é preciso, no ato da inscrição, adicionar o código de acesso fornecido pela sua instituição de ensino.

A prova da primeira fase do vestibular está marcada para o dia 13 de novembro. Serão 90 questões de múltipla escolha divididas entre as áreas de Linguagens e códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

No ato da escolha do local de prova, o candidato poderá optar por 31 cidades no Estado de São Paulo, ou por Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG).