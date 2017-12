Terminam nesta quarta inscrições para Pasusp

Terminam nesta quarta-feira, 24, as inscrições para o Programa de Avaliação Seriada da USP (Pasusp), que dá bônus aos vestibulandos oriundos do ensino público na prova da Fuvest.

Para participar do Pasusp, o candidato deve ter cursado o ensino fundamental e o 1.º ano do médio integralmente em escolas públicas. Ele deve estar matriculado no 2.º ou 3.º ano do médio também em instituição pública.

A avaliação será nos moldes da primeira fase da Fuvest, com 90 questões de múltipla escolha sobre disciplinas do ensino médio: geografia, história, química, biologia, física, inglês, língua portuguesa e matemática. O resultado pode dar bônus de até 15% no vestibular.

A inscrição é gratuita, mas o candidato precisa se cadastrar no site fuvest.br. A inscrição não garante a participação na Fuvest. O aluno deverá se inscrever, gratuitamente, entre 26 de agosto e 9 de setembro.