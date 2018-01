Terminam nessa sexta inscrições para o vestibular 2011 Unicamp

Os candidatos a uma vaga na Universidade Estadual de Campinas têm até amanhã para preencher o formulário no site da instituição e pagar taxa de R$ 120 para concorrer a uma das 3.444 vagas em 66 cursos para o ano letivo de 2011.

A inscrição só é efetivada após o recolhimento da taxa de inscrição, por meio do boleto bancário emitido ao final do preenchimento do formulário de inscrição na internet. A faculdade informa que mesmo com a greve dos bancários, o valor pode ser pago nos terminais de auto-atendimento (caixas eletrônicos), casas lotéricas e pela internet.

A universidade pede aos candidatos que consultem a situação de inscrição para se certificar de que não houve nenhum problema com o recebimento da taxa. Os candidatos devem observar que há um prazo de até 72 horas para o banco confirmar o pagamento do boleto e que o agendamento do pagamento na rede bancária não garante sua efetivação.

A primeira fase será realizada no dia 21 de novembro de 2010. Já a segunda fase acontece nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2011. As provas de habilidades específicas, para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música vão ser realizadas em Campinas entre os dias 24 e 27 de janeiro de 2011. A primeira chamada será divulgada dia 7 de fevereiro e a matrícula dos convocados em primeira chamada deverá ser feita no dia 10 de fevereiro.