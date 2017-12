Termina segunda prazo para inscrição em prova de transferência para USP

O prazo para estudantes de outras universidades que desejam fazer o exame de transferência para a USP está acabando. Os interessados precisam se inscrever até segunda-feira, 9, no site da Fuvest e o último dia para o pagamanento da taxa de inscrição, no valor de R$ 110, já é terça-feira, 10. O mesmo vale para alunos da USP que querem mudar de curso.

A Universidade de São Paulo, que esta semana figurou entre as melhores do mundo segundo um ranking internacional, disponibilza para o próximo ano 1.207 vagas para alunos transferidos de outras instituições de cursos superiores do Brasil e do exterior, com exceção de graduandos de cursos sequenciais. Os estudantes que estão com as suas matrículas trancadas podem participar do processo seletivo desde que estejam matriculados em suas escolas de origem no primeiro semestre de 2013, caso seja aprovado.

O processo de transferência será realizado para o preenchimento de 178 vagas em 38 cursos na área de Biológicas; 727 vagas em 48 cursos na área de Exatas; e 159 vagas em 28 cursos na área de Humanidades. As demais transferências devem ser divididas entre O Instituto de Física de São Carlos e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, no campus de São Paulo, mas terão processos seletivos independentes da Fuvest.

As provas de pré-seleção serão aplicadas no dia 29 de julho e os candidatos que continuarão o processo indo para a segunda fase serão convocados no dia 10 de agosto. O exame de transferência aprovará alunos para matrícula no primeiro semestre de 2013. O candidato deve continuar a vida acadêmica na escola onde está matriculado atualmente, até o momento de efetuar a transferência e matrícula na USP.