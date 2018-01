Termina nesta terça prazo para matrícula de aprovados no Sisu

Os candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) têm até esta terça-feira, 28, para comparecer à instituição de ensino para a qual foram selecionados e fazer a matrícula. A lista com os nomes dos 26 mil selecionados foi divulgada na quarta-feira, 22.

Criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2010, o Sisu unifica a oferta de vagas em instituições públicas de ensino superior. Cerca de 450 mil se inscreveram para disputar uma das 26 mil vagas oferecidas em 48 universidades públicas e institutos de educação profissional.

Os estudantes puderam fazer até duas opções de curso, elegendo sua prioridade. Caso o participante tenha conseguido uma vaga no curso marcado como segunda opção, poderá permanecer no sistema e esperar pela segunda chamada. Os selecionados para a primeira opção perdem a vaga se não fizerem a matrícula.

No dia 2 de julho, o MEC divulga a segunda chamada, com prazo de matrícula nos dias 5 e 6 de julho. Depois desse período, o sistema gera uma lista de espera que fica disponível para as instituições selecionarem candidatos às vagas remanescentes. Os interessados deverão fazer essa opção no próprio sistema, entre 2 e 7 de julho.