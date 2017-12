Termina nesta sexta-feira prazo para inscrições no Sisutec

Termina nesta sexta-feira, 21, o prazo para as inscrições no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) do Ministério da Educação (MEC), que oferece vagas em cursos de educação profissional em instituições públicas e privadas.

A primeira edição de 2014 oferece 291.338 vagas em cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio. Os cursos são gratuitos e têm início previsto para o período de 14 de abril a 12 de maio. Nessa edição, 937 instituições de ensino públicas e privadas, além das escolas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), vão oferecer os cursos.

De acordo com o último balanço divulgado pelo MEC nessa quinta-feira, 20, o Sisutec já registrou 815.844 inscrições. Do total de candidatos aos cursos, 58,66% são mulheres. As inscrições são feitas na página virtual do sistema de seleção.

Preenchimento. As vagas serão ocupadas, prioritariamente, por estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escolas da rede pública ou, se em instituições privadas, na condição de bolsista integral. O aluno também deverá ter feito a edição de 2013 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e, cumulativamente, ter obtido nota acima de zero na prova de redação.

A divulgação dos resultados, em primeira chamada, será na terça-feira, 25, e a segunda chamada, no dia 1º de abril. Após as duas chamadas, serão abertas as candidaturas para as vagas remanescentes.