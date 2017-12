Termina nesta segunda o prazo para matrícula de selecionados em segunda chamada do ProUni

A lista dos pré-selecionados foi divulgada no último dia 16 e pode ser consultada no site do ProUni. Também no site é possível ver a documentação necessária. Caso perca o prazo ou não comprove as informações necessárias, o estudante será reprovado.

Os candidatos que ficaram de fora das duas chamadas e pretendem integrar a lista de espera terão de fazer a adesão pela internet, de 26 a 29 de julho. A lista será usada pelas instituições de ensino para convocação dos candidatos, caso sobrem bolsas.

O ProUni oferece bolsas em instituições particulares de ensino superior. Nesta edição, são oferecidas 90.045 bolsas – dessas, 55.693 são integrais e 34.352, parciais, no valor de 50% da mensalidade. As bolsas integrais do ProUni são para os estudantes com renda bruta familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais são destinadas aos candidatos com renda bruta familiar de até três salários mínimos por pessoa. Nesta edição do programa, 436.941 candidatos fizeram a inscrição.