Termina hoje segunda fase do vestibular da Unesp

Encerra-se nesta segunda-feira, 17, a segunda fase do vestibular da Unesp, que teve início neste domingo, 16. Serão aplicadas 12 questões discursivas de Linguagens e Códigos (língua portuguesa, literatura, língua inglesa, educação física e arte) e a prova de redação.

No primeiro dia de exames, a organização registrou uma taxa de abstenção de 9,4%, a maior entre os exames de fim de ano desde que a seleção assumiu o formato atual, em 2009. Esta também foi a edição com o maior número de convocados para a etapa discursiva. Descontando os faltosos, permanecem na disputa 41.369 estudantes. Eles concorrem a 7.014 vagas em 165 cursos.

Os cursos mais concorridos são Medicina, com 185,3 candidatos por vaga; Direito, com 63,8; Engenharia Química, com 57,8; Arquitetura e Urbanismo, com 48,4; e Engenharia Civil, com 45. O processo seletivo recebeu 94.350 inscrições.

Os candidatos devem chegar aos locais de prova às 13h. Os portões fecham às 14h. É preciso levar documento original de identidade. A Unesp permite o uso de lápis preto n.º 2, apontador, borracha, caneta esferográfica de tinta azul ou preta e régua transparente. Os exames terão 4h30 de duração.

As cidades para as quais há oferta de vagas são Araçatuba (155 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.045), Botucatu (550), Dracena (40), Franca (400), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (270), Itapeva (40), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (45), Presidente Prudente (640), Registro (40), Rio Claro (490), Rosana (40), São João da Boa Vista (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (154), São Vicente (80) e Tupã (80).

Além das 23 cidades com oferta de cursos, as provas também serão aplicadas nas seguintes cidades: Americana, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas, Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santo André e Sorocaba.

O resultado final do vestibular deve ser divulgado em 28 de janeiro. Para mais informações, acesse o site do processo seletivo: http://vestibular.unesp.br.

Falha

O site da Fundação Vunesp, responsável pelo vestibular, ficou fora do ar desde a noite de sábado até as 11h52 deste domingo. A entidade disse que houve uma falha no servidor externo e precisou divulgar números de telefone e uma listagem para os candidatos verificarem os locais de prova. Também enviou a informação por e-mail. Ainda assim, muitos alunos tiveram medo de perder o exame.