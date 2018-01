Termina hoje prazo para pagamento da taxa do Enem

Com informações do site do MEC

O prazo para o pagamento da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio termina nesta quarta-feira, dia 29. Segundo o Ministério da Educação (MEC), 2.181.145 pessoas deverão pagar o valor de R$ 35 para confirmar a participação.

O pagamento deve ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil até o fim do horário bancário. Devem realizá-lo os candidatos não-isentos. Estão liberados da taxa os concluintes do ensino médio em 2013 de escolas públicas. Também não precisa pagar a taxa o participante com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

Foram contabilizados 7.834.024 inscrições até meia noite de segunda-feira, 27. Somente no último dia, 1.718.144 pessoas se inscreveram no sistema, registrando até 3 mil por minuto.

Do total de inscritos no Enem, 36% estão na região Sudeste e 32% no Nordeste. São Paulo foi o Estado com maior número de inscritos – 1.238.441 candidatos – seguido de Minas Gerais (870.782) e Bahia (576.851). Do total de inscritos, 849.058 estudantes farão a prova para conseguir a certificação do ensino médio.

As provas serão aplicadas em outubro, nos dias 26 (sábado) e 27 (domingo), com início às 13 horas (de Brasília). Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12 horas e fechados às 13 horas, também de acordo com o horário de Brasília.