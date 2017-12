Termina hoje prazo para matrícula de aprovados na segunda chamada do Sisu

SÃO PAULO - Termina nesta terça-feira, 31, o prazo para os estudantes aprovados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) fazerem a matrícula nas universidades e institutos federais em que foram selecionados.

Os candidatos devem verificar, com a instituição escolhida, quais são os locais, horários, documentos exigidos e demais procedimentos para poder efetuar a inscrição.

O resultado da segunda chamada do processo foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na quinta-feira.

Quem não foi selecionado em nenhuma das duas opções nas chamadas regulares ou quem tenha sido selecionado pela segunda opção e pretende continuar concorrendo pela primeira pode aderir à lista de espera.

A participação na lista deve ser confirmada no site do Sisu (sisu.mec.gov.br). O prazo de adesão vai até esta quarta-feira, 1.º de fevereiro.

No dia 4, essa lista de espera ficará disponível para as instituições participantes do processo seletivo.

Neste ano, as vagas oferecidas pelo Sisu foram distribuídas por 3.327 cursos de 95 instituições públicas de ensino superior. Para participar do processo, o candidato deve ter participado da edição 2011 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Sobras

Apesar de ter registrado recorde de inscrições, mais da metade das vagas oferecidas no Sisu 2011 não foi preenchida na primeira chamada.

Neste ano, o sistema recebeu mais de 3,4 milhões de inscrições de 1,7 milhão de estudantes - cada candidato tem direito de escolher até duas opções de cursos, indicando qual deles é a sua prioridade.

Dos 108.527 aprovados na primeira chamada, apenas 46 mil - 42% do total - efetuaram suas matrículas. Para preencher as 62.285 vagas restantes, MEC divulgou na semana passada a segunda chamada.

A Secretaria de Educação Superior (Sesu) do MEC, responsável pelo sistema, minimizou o porcentual de candidatos que desistiram da matrícula nessa fase, afirmando que o processo ainda está em andamento. Apesar de ter registrado, no ano passado, em torno de 40% de desistência na primeira chamada, a pasta defende que 97% das vagas oferecidas no processo anterior foram preenchidas no final.