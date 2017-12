Termina hoje o prazo para isenção de taxa da Fuvest

Termina hoje, 21 de agosto, o prazo para pedidos de isenção ou redução de 50% da taxa de inscrição para o vestibular da Fuvest. Os candidatos interessados têm até as 16 horas para fazer os pedidos pelo site www.fuvest.br. Amanhã, dia 22, os oito postos da Coordenadoria de Assistência Social da Universidade de São Paulo (ESP) funcionarão das 8 às 17 horas apenas para recepção de documentos dos candidatos que se inscreveram entre 12 e 21 de agosto -- prazo adicional concedido pela instituição pelo adiamento da volta às aulas, em virtude da gripe suína. Veja também: Fuvest concede desconto inédito de 50% na taxa de inscrição Taxa de inscrição da Fuvest cai com novas normas Fuvest só vai utilizar nota do Enem 2009 Fuvest continua cobrando temas da atualidade Professora comenta livros cobrados por Fuvest e Unicamp Para isenção total ou parcial, o candidato deve comprovar que fez todo o ensino médio em escola pública. No caso da isenção total, a renda individual ou familiar per capita deve ser de até R$ 605. Para redução de 50% no valor da taxa, a renda familiar per capita deve ser de até R$ 1.163 e a individual deve ser de, no máximo, R$ 930. A divulgação do resultado dos inscritos durante a prorrogação de prazo, segundo a Fuvest, será feita à medida que a Coseas concluir a análise dos documentos encaminhados pelos candidatos.