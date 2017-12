Termina hoje inscrição para bolsas no Ciência sem Fronteiras

Terminam nesta segunda-feira, 30, as inscrições para chamadas da graduação sanduíche do Programa Ciência sem Fronteiras na Austrália, Bélgica, Canadá, Coréia do Sul, Espanha, Holanda e Portugal.

As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário online disponível no portal do Ciência sem Fronteiras, e os candidatos devem estar matriculados em curso de nível superior nas áreas prioritárias do programa; ter nacionalidade brasileira; ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo previsto para seu curso e se comprometer a permanecer no Brasil pelo dobro de tempo que permanecer no exterior para a realização da graduação sanduíche.