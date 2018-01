Termina às 23h59 desta segunda o prazo para inscrição no Sisu

Termina às 23h59 desta segunda-feira o prazo para inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece mais de 16 mil vagas em universidades e institutos federais a estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2009.

O sistema está aberto desde o dia 10, no site do Ministério da Educação. O MEC só vai divulgar o balanço de quantos candidatos se cadastraram nesta terça. Segundo o órgão, o Sisu não apresentou nenhum problema de sobrecarga e não ficou fora do ar.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira o passo a passo da inscrição no Sisu

Para se inscrever, é preciso informar o número de registro no Enem 2009 e a senha de acesso cadastrada. Na hora do cadastro, o aluno deve checar quais são as exigências da instituição a que vai concorrer a uma vaga.

O sistema informa a nota de corte dos cursos na hora da inscrição. Se o aluno perceber que não tem condições de ser aprovado, pode alterar a opção para outra carreira, cuja nota de corte esteja próxima do resultado alcançado no Enem. O candidato pode fazer duas opções de curso e instituição, em ordem de preferência.

Serão preparadas três listas de chamada e, caso as vagas não tenham sido preenchidas até lá, uma de espera. Os aprovados na primeira opção não participam de outras chamadas. Quem não se matricular, estará fora do sistema.

Nessa segunda edição estão sendo ofertadas 16.573 vagas em cursos superiores de bacharelado, icenciatura e de tecnologia, distribuídas em 15 universidades federais, 2 estaduais, 17 institutos federais e 1 centro federal de educação tecnológica. Oito instituições participam do sistema de seleção pela primeira vez.