Terceiro dia do Vestibular da Unicamp trouxe prova mais próxima da realidade

O terceiro dia de vestibular para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), realizado nesta terça-feira, 13, foi classificado pelos professores como de média complexidade. A prova teve 18 questões de Química, Biologia e Física e foi a mais próxima da realidade dos alunos por conta da contextualização. Física foi apontada como a disciplina que trouxe maior complexidade nas questões.

Para o diretor pedagógico da Oficina de Estudantes, Célio Tasinafo, a prova de hoje propôs contextualização das questões. “Utilizou as ciências da natureza para aproximar da realidade dos alunos”, avalia. Apesar de apontar a dificuldade da prova de Química, ele acredita que a de Física foi que trouxe maior complexidade. “Alunos de Humanas reclamaram bastante, mas apresentou questões que eram mais trabalhosas do que difíceis”, diz.

Já o coordenador de Biologia do curso e colégio Objetivo, Luiz Carlos Bellinello, considerou que o terceiro dia foi mais fácil que o segundo. A prova de Biologia foi classificada por ele como original, com questões simples e sem dificuldades. “O aluno teve que prestar atenção especial para não escrever bobagem, tinha questões que funcionavam como pegadinha. Foi uma prova bastante seletiva”, classifica. Bellinello acredita que Física trouxe textos tradicionais com cálculos fáceis e apenas uma questão com maior dificuldade. Já Química exigiu um conhecimento maior, segundo ele, com questões originais e sem exigir conteúdo de química orgânica.

A redução de questões no vestibular da Unicamp, que trazia 24 perguntas e agora apresenta apenas 18, tornou mais fácil resolver a prova no tempo exigido, considera o coordenador do Etapa, Edmilson Motta. Para ele, a prova de Biologia foi a mais tradicional, focando em conteúdos do Ensino Médio. “Já Física cobrou assuntos importantes e foi mais complicada que a da segunda fase da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest). Enquanto Química trouxe interdisciplinariedade e contextualização”, aponta. Quase 14 mil candidatos participaram do último dia de maratonas da fase final do vestibular da Unicamp. A lista de aprovados deve ser divulgada em 2 de fevereiro.