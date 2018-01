Terceirizados da USP mantêm greve nesta segunda-feira

Cerca de 300 funcionários terceirizados da USP mantiveram nesta segunda-feira os protestos no câmpus da Cidade Universitária. Os terceirizados alegam que não receberam o salário de março.

Os grevistas trabalham na limpeza de mais de 10 unidades e estão percorrendo a universidade, ao lado de membros do sindicato de trabalhadores da USP – Sintusp. Eles pretendem encerrar os protestos em frente à reitoria.

Segundo informações oficiais da reitoria, a universidade não conseguiu efetuar o repasse do salário de março, bem como de benefícios como vale-transporte, uma vez que a empresa terceirizada, União, estaria em débito com o governo (a USP, como autarquia do governo estadual, não pode pagar quem está inadimplente).

A empresa terceirizada está em falência e a USP tenta negociar o pagamento em juízo dos valores atrasados.