‘Tenho direito de ver o que errei’, diz estudante que teve aceito pedido de liminar contra o Enem Estudante do 2º ano em uma universidade particular de São Paulo e bolsista do Programa Universidade para Todos (ProUni), Joseph dos Santos Silva, de 20 anos, obteve na Justiça o direito de ver o gabarito do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a correção da redação. Sem nessas avaliações, segundo divulgou o Inep na semana passada, Silva ficou impedido de concorrer a uma vaga no novo curso de Administração da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em Osasco, na Região Metropolitana.