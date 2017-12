Tendência é aliar educação online com presencial

O crescimento da oferta de cursos a distância no Brasil está dando novos contornos ao mercado educacional e obrigando estudantes a se adaptarem a um modelo de ensino em que a organização para o estudo e o uso adequado de novas tecnologias são tão importantes para o processo de aprendizagem quanto o conteúdo.

No País, de acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), cerca de 16% das matrículas de graduação no ensino superior em 2013 - último dado disponível - foram em cursos a distância, participação que cresce desde 2003. Levantamento da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed) indica aumento de 60% na oferta de cursos dessa modalidade em 2014, com 25.166 registrados, em relação ao ano anterior, quando havia 15.733.

Os tipos de curso de educação a distância (chamados de EAD) são variados, vão de livres a programas de pós-graduação. A modalidade seduz até instituições tradicionais - a centenária Universidade Mackenzie, por exemplo, prevê para o próximo semestre seus primeiros cursos de EAD.

No ensino formal, parâmetros têm de ser seguidos por exigência das autoridades educacionais, como a realização de provas presenciais e uma infraestrutura de polos e biblioteca física em apoio às atividades online. “Para o futuro, penso que não teremos mais distinção entre EAD e presencial. Você terá momentos presenciais, material digital à disposição e várias possibilidades. A tendência é um ensino híbrido”, afirma Elton Schneider, diretor da escola superior de negócios da Uninter, uma das instituições de ensino superior pioneiras na oferta de educação a distância no Brasil.

O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, que completou 90 anos em setembro passado, aguarda autorização do MEC para lançar no primeiro semestre de 2016 um curso a distância de Cinema, Vídeo e TV, o primeiro programa de pós-graduação nessa modalidade da instituição de ensino.

“É como a discussão dos taxistas sobre a Uber. Vai acontecer, é inevitável. Na Educação, o mundo hoje vai ter de conviver com modelos híbridos, presenciais e a distância”, diz o professor Francisco Starke, pró-reitor administrativo do Belas Artes

A seguir, conheça alguns cursos EAD de diferentes modalidades:

Livres

No universo da educação a distância (EAD), é possível encontrar um leque variado de opções de cursos livres para se aventurar no ambiente virtual, o que pode servir para o público em geral como uma etapa de iniciação no ensino online.

Entre esses cursos é relativamente comum instituições de ensino oferecerem programas gratuitos, como um tipo de “amostra grátis” para atrair interessados, em especial a parcela da população educada parcial ou totalmente no mundo offline.

“A maioria dos nossos cursos gratuitos é introdutória. Dá uma visão do assunto, complementa o conhecimento em determinada área de trabalho e faz o aluno ter a noção do que é a metodologia, o processo do online”, diz Stavros Xanthopoylos, vice-diretor do Instituto de Desenvolvimento Educacional (IDE) da Fundação Getulio Vargas (FGV), que oferece 51 cursos livres gratuitos pelo site da FGV Online, alguns patrocinados por empresas e entidades.

“Pela pesquisa com os alunos, esses cursos cumprem muito bem o seu papel. A maioria não tinha feito educação a distância antes, diz que gostou, que faria outro curso e que recomendaria. É um projeto de cunho social que funcionou”, afirma Xanthopoylos.

Ideias arrojadas. A ampla gama de cursos livres online - gratuitos ou pagos - serve também para atender demandas específicas do mercado, desbravando um caminho por meio do qual instituições tradicionais se voltam para EAD.

“Fazer educação a distância para nós é uma estratégia que começa por cursos livres. A gente se arrisca um pouco mais”, afirma Francisco Starke, pró-reitor administrativo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Mas há uma preocupação com a forma como isso é feito: “A escola está tendo o cuidado de não fazer uma mudança radical de uma cultura presencial de 90 anos para uma plataforma online”.

O Belas Artes oferece atualmente dois cursos livres a distância. Lançado em outubro, o curso de Fashion Blogging, que vai para a segunda turma, é destinado a blogueiros de moda que pretendem desenvolver veia empreendedora. “Essa é uma proposta (de curso) que não tem ninguém fazendo. Tentamos criar sempre uma coisa nova.”

Serviço

Fundação Getulio Vargas (FGV Online)

Curso: Como Organizar o Orçamento Familiar

Carga horária: 12 horas

Duração: Três semanas

Inscrição: Pelo site, abertas permanentemente

Início das aulas: Imediato

Preço: Grátis

Site: fgv.br/fgvonline

Centro Universitário Belas Artes

Curso: Fashion Bloggin

Carga horária: 30 horas

Duração: Cinco semanas

Inscrição: Aberta no site até a primeira semana de janeiro

Início das aulas: 14/1

Preço: R$ 580

Site: belasartes.br

ESPM

Curso: Empreendedorismo

Carga horária: 16 horas

Duração: Quatro semanas

Inscrição: Pelo site, abertas permanentemente

Início das aulas: Imediato

Preço: Grátis

Site: www2.espm.br/educacao-distancia

Saint Paul Escola de Negócios

Curso: Finanças para Profissionais Não Financeiros

Carga horária: 40 horas

Duração: Até quatro meses

Inscrição: Pelo site, abertas permanentemente

Início das aulas: Até dois dias após a compra do curso

Preço: 6 parcelas de R$ 291,58 (total de R$ 1.749,48)

Site: www.saintpaul.com.br

Senac

Curso: Estilo e Imagem Pessoal Masculino

Carga horária: 20 horas

Duração: 30 dias

Inscrição: Pelo site, abertas permanentemente

Início das aulas: Após efetivação do pagamento

Preço: R$ 120

Site: www.ead.senac.br

Técnicos

Os cursos técnicos a distância ajudaram a impulsionar o crescimento da oferta dessa modalidade Brasil afora, mesmo em pontos do País sem instituições de ensino próximas.

No Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), por exemplo, o número de alunos sextuplicou no último ano. Em setembro de 2014, eram 3,2 mil alunos em cursos técnicos a distância e hoje são cerca de 21 mil estudantes - o total equivale a aproximadamente um terço das matrículas da educação a distância feitas no Senac em 2015.

Aposta para minimizar a falta de mão de obra qualificada em diversos setores e segmentos da economia no Brasil, os cursos técnicos, de um modo geral, são voltados para quem deseja qualificar-se para o mercado de trabalho e ainda não teve oportunidade de ingressar no ensino superior.

Na modalidade EAD, há a obrigatoriedade de 20% da carga horária presencial. “Nos cursos técnicos a distância, a gente conseguiu flexibilizar isso, facilitando o acesso (dos estudantes). Buscamos alternativas, como permitir que esse aluno interiorano faça a parte presencial por meio de estudos de casos no local em que vive. Assim, ele cumpre os 20% de carga horária presencial obrigatória com pesquisas, tem acesso ao curso e só vai em momentos específicos ao polo (estrutura física)”, afirma Sidnei Rossi, gerente de educação a distância do Senac.

O Senac chegou a 256 polos presenciais em 2015 e planeja atingir pelo menos 270 no próximo ano. A instituição está lançando alguns novos cursos técnicos, como o de Guia de Turismo. “Nossa política é interiorizar a educação a distância e o acesso à educação.”

Na prática. O Colégio Cruzeiro do Sul, de São Paulo, é outra instituição que oferece cursos técnicos a distância, como os de Segurança do Trabalho e de Informática. “O técnico em Segurança do Trabalho encontra bastante receptividade e tem dado resultado porque o profissional de nível técnico já tem responsabilidade que pode cumprir dentro da empresa nessa área", diz Carlos Fernando Araújo, pró-reitor dos cursos a distância da Universidade Cruzeiro do Sul, instituição à qual o colégio está ligado.

O corte de verbas que sofreu o Pronatec, programa federal que fomenta o ensino técnico, teve um resultado negativo na oferta de cursos técnicos em algumas instituições de ensino, segundo Araújo. “Houve um abalo.”

Serviço

Colégio Cruzeiro do Sul

Curso: Informática

Carga horária: 2 mil horas

Duração: Dois anos

Inscrição: Até 15/2

Início das aulas: 1º/2

Preço: R$ 198,67 por mês - plano com matrícula de R$ 90 e cinco parcelas de fevereiro a junho

Site: cruzeirodosulvirtual.com.br

Senac

Curso: Guia de Turismo

Carga horária: 800 horas

Duração: Três semestres

Inscrição: A partir de 23/12

Início das aulas: Março

Preço: No total, os três módulos custam R$ 4.785 - no módulo I, são quatro parcelas de R$ 398,75

Site: ead.senac.br

Colégio Cruzeiro do Sul

Curso: Técnico em Segurança do Trabalho

Carga horária: 2 mil horas

Duração: Dois anos

Inscrição:até 15/2

Início das aulas: 1º/2

Preço: R$ 198,67 por mês (válido para plano de matrícula a R$ 90 e mais cinco parcelas de fevereiro a junho)

Site: www.cruzeirodosulvirtual.com.br

Senac

Curso: Técnico em Design de Interiores

Carga horária: 800 horas

Duração: Três semestres

Inscrição: A partir de 23/12

Início das aulas: Março

Preço: Os três módulos totalizam R$ 3.435 -- no módulo I, são quatro parcelas de R$ 286,25

Site: www.ead.senac.br

Senac

Curso: Técnico em Programação de Jogos Digitais

Carga horária: 1 mil horas

Duração: Três semestres

Inscrição: A partir de 23/12

Início das aulas: Março

Preço: Os três módulos totalizam R$ 4.122 -- no módulo I, são seis parcelas de R$ 267,16

Site: www.ead.senac.br

Graduação

O desafio de equacionar na educação a distância cursos de graduação com maior necessidade de atividades práticas está sendo vencido pouco a pouco, com experiências como a do programa de Gastronomia desenvolvido pela Universidade Anhembi Morumbi.

Nas disciplinas práticas, a graduação online de Gastronomia põe à disposição vídeos gravados pelos docentes da universidade - os mesmos que ministram as aulas da modalidade presencial - e exige do estudante que faça postagens no ambiente virtual do curso das tarefas gastronômicas desenvolvidas em casa para que seja avaliado pelo professor.

“O aluno tem de assistir aos vídeos (dos docentes), comprar os ingredientes, executar em casa, fotografar ou filmar o passo a passo e depois postar no ambiente virtual para o professor ter acesso ao trabalho e fazer a avaliação”, afirma Daniel Frenda, coordenador do curso de Gastronomia da Anhembi Morumbi.

Outra forma de interação que ajuda nas questões práticas do curso é o agendamento de conferências via web entre professor e alunos, uma oportunidade para tirar dúvidas. “Na educação a distância, mais do que no ensino presencial, o aluno tem de ter um comprometimento um pouco maior porque precisa se organizar para ir ao mercado, escolher os ingredientes e executar (as tarefas na cozinha).”

Pioneirismo. Uma das instituições pioneiras na graduação a distância no País, o Centro Universitário Internacional (Uninter), com origem no Paraná, oferece dez cursos superiores desde 2004 e, a partir de 2012, ampliou o leque com uma série de bacharelados, entre os quais o de Ciência Política. “Desenvolver um programa para a educação a distância não é pegar o ensino presencial e transportar para o modelo a distância. É saber pensar de maneira integrada e planejar (o curso) com antecedência”, explica Elton Schneider, diretor da escola superior de negócios da Uninter. A instituição tem cerca de 95% dos alunos de graduação estudando na modalidade a distância.

“Em cursos da área de Saúde que incluem uma parte de atendimento, de clínica, para fazer, temos mais desafios a superar. Mas, mesmo em Medicina, poderíamos ter uma parte online”, acredita Schneider. Atualmente, cursos superiores como Medicina, Odontologia e Psicologia possuem algumas restrições no Brasil para aprovação da modalidade a distância. /

Serviço

Universidade Anhembi Morumbi

Curso: Gastronomia

Carga horária: 2.020 horas

Duração: Dois anos

Inscrição: Até 10/12 (ingresso via prova agendada)

Início das aulas: Fevereiro

Preço: R$ 932,43

Site: anhembi.br

Centro Universitário Internacional (Uninter)

Curso: Bacharelado em Ciência Política

Carga horária: 3 mil horas

Duração: Três anos

Inscrição: Até 7/2 (via prova agendada ou via Enem)

Início das aulas: Dezembro ou fevereiro

Preço: R$ 266 por mês

Site: uninter.com

Centro Universitário Claretiano

Curso: Produção Audiovisual

Carga horária: 1.780 horas

Duração: Dois anos

Inscrição: Até 13/2 (prova presencial em 6/12, 23/1 ou 13/2)

Início das aulas: 13/2

Preço: R$ 424 por mês

Site: www.claretiano.edu.br

Universidade Cruzeiro do Sul

Curso: Artes Visuais

Carga horária: 2.800 horas

Duração: Três anos

Inscrição: Até 4/2 (ingresso via prova agendada ou via Enem)

Início das aulas: Primeira quinzena de fevereiro?

Preço: R$ 235,21 por mês (plano de matrícula e mais cinco parcelas de fevereiro a junho)

Site: www.cruzeirodosulvirtual.com.br

Senac

Curso: Licenciatura em Pedagogia

Carga horária: 3.208 horas

Duração: Quatro anos

Inscrição: Até 1º/2 (ingresso via prova agendada ou via Enem)

Início das aulas: Fevereiro

Preço: R$ 304 por mês?

Site: www.ead.senac.br

Extensão

Com programas desenvolvidos por professores próprios ou propostas que indicam orientação ou valores institucionais, os cursos a distância de extensão podem ser uma boa chance de o estudante conhecer melhor o perfil da instituição de ensino antes de investir em um curso a distância de graduação ou pós, escolhas que em geral exigem do aluno mais tempo e dinheiro.

No Centro Universitário Claretiano, por exemplo, a disciplina de Antropologia que é oferecida nos cursos de graduação deu origem a três cursos a distância de extensão. Em outra frente, na proposta do curso de extensão de Alimentação e Saúde, a instituição de ensino indica a preocupação social ao abordar temas como a saúde pública e a geopolítica da fome.

“Temos alguns cursos que têm muito a ver com o perfil institucional”, afirma Luís Cláudio de Almeida, pró-reitor acadêmico do Claretiano, uma das pioneiras na educação a distância no País. “Temos cursos de pós desde 2004 e graduação desde 2005, um bom número, e nossa extensão a distância é de curta duração, mais ágil do que graduação e pós.” Segundo Almeida, o Claretiano tem material didático próprio, desenvolve a metodologia e um modelo tecnológico com acompanhamento forte de tutores.

Expansão. No Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal), os cursos a distância de extensão começaram a ser oferecidos neste ano, baseado em projetos de pesquisa dos próprios professores, o que deu abertura para propostas que valorizam os papéis do negro e da mulher na sociedade brasileira e temas como raciocínio lógico, em alta em razão da orientação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

“Acreditamos muito na expansão da educação a distância, é uma tendência do mercado e estamos investindo”, diz Cristian Guilhen, coordenador da unidade de educação a distância do Unisal.

A instituição passou a oferecer cursos a distância neste ano, iniciando pelos programas de extensão. Antes, o ensino a distância apenas apoiava as atividades presenciais. Agora, com dez cursos de extensão e alguns deles indo para a quarta turma, o Unisal está à espera da autorização do Ministério da Educação (MEC) para abrir a primeira turma de pós graduação a distância em 2016.

Serviço

Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal)

Curso: Raciocínio Lógico

Carga horária: 80 horas

Duração: Dez semanas

Inscrição: Até 15/2

Início das aulas: Março

Preço: R$ 129,90

Site: unisal.br/EAD

Centro Universitário Clarentiano

Curso: Alimentação e Saúde: Princípios para um Estilo de Vida Saudável

Carga horária: 40 horas

Duração: 30 dias

Inscrição: Pelo site, após registro de interesse

Início das aulas: Imediato

Preço: R$ 77

Site: clarentianobt.com.br

FIA (Fundação Instituto de Administração)

Curso: Consultoria Empresarial

Carga horária: 180 horas

Duração: Sete meses

Inscrição: Pelo site, abertas permanentemente

Início das aulas: Imediato

Preço: R$ 5.080 no total (cinco parcelas de R$ 1.016)

Site: www.fia.com.br/educacao/ead

Centro Universitário Internacional (Uninter)

Curso: Psicopedagogia hospitalar

Carga horária: 20 horas

Duração: Até 45 dias

Inscrição: Pelo site, abertas permanentemente

Início das aulas: Dois dias após o pagamento

Preço: R$ 49,90

Site: uninter.com

Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal)

Curso: Negritude e Exclusão Social

Carga horária: 40 horas

Duração: Seis semanas

Inscrição: Até 15/02

Início das aulas: Março

Preço: R$ 79,90

Site: www.unisal.br/ead

Pós-graduação

Os cursos a distância de pós graduação têm buscado em propostas inovadoras atender a demandas específicas do mercado de trabalho, aprofundando-se em temas atuais com olhar intersetorial ou dando a profissionais determinadas competência em alta.

O curso de pós-graduação em Gestão de Cidades da Universidade Metodista de São Paulo segue essas tendências. O programa será ministrado pela primeira vez a partir de março. “É um curso voltado ao gestor público ou a quem trabalha com o gestor público.

Nasceu da identificação de uma necessidade da região e, tendo em vista as questões de mobilidade urbana, oferecê-lo a distância é uma importante alternativa”, afirma Marco Aurélio Bernardes, professor coordenador da pós em Gestão de Cidades.

O curso de pós da Metodista será oferecido apenas na modalidade a distância. Uma das razões é a adequação ao público-alvo. Bernardes conta já ter sido procurado por gestores públicos de prefeituras do interior paulista interessados em matricular grupos destacados de servidores. “Para quem está no serviço público, em especial, o fato de poder assistir às aulas no escritório depois do trabalho ou em casa é atraente”, diz o coordenador. “O objetivo da especialização é qualificar a política pública em alguns temas estratégicos e estou surpreso com a repercussão da proposta.”

Grande adesão. No Programa de Educação Continuada (Pece), da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), a especialização a distância em Engenharia de Segurança do Trabalho já se consolidou. “A adesão a um curso a distância é impressionante. O formato permite a inscrição de alunos de todos os Estados, que vêm a São Paulo para as provas e a apresentação da monografia”, afirma o professor Paulo Patullo, responsável pelo relacionamento institucional do Pece.

Além dessa pós-graduação a distância, o programa de especialização da Poli, que é gerido pela Fundação de Apoio à USP (Fusp), oferece outra na modalidade online, em Gestão e Tecnologias Ambientais. No total, são duas a distância, ante 30 cursos presenciais de pós do Pece.

"A tendência é nós termos, rapidamente, mais cursos disponíveis a distância, pois facilita o acesso ao conhecimento", afirma Patullo. “Na educação a distância, são formados grupos de trabalho e a interação entre os estudantes é até maior do que no formato presencial.”

Serviço

Universidade Metodista de São Paulo

Curso: Gestão de Cidades

Carga horária: 360 horas

Duração: 18 meses

Inscrição: Até 10/2

Início das aulas: 7/3

Preço: R$ 271 por mês

Site: portal.metodista.br/EAD

Escola Politécnica da USP

Curso: Engenharia de Segurança do Trabalho

Carga horária: 612 horas

Duração: Dois anos

Inscrição: Até 3/12 - é preciso ser engenheiro, arquiteto, agrônomo ou geólogo

Início das aulas: 20/2

Preço: R$ 19.950 no total -25 parcelas de R$ 798

Site: pecepoli.com.br

Escola de Educação Física e Esporte da USP

Curso: Aprendizagem Motora

Carga horária: 424 horas

Duração: 18 meses

Inscrição: Até 5/2

Início das aulas: 8/2

Preço: R$ 330 por mês

Site: www.eefe.usp.br

Centro Universitário Internacional (Uninter)

Curso: Política e Eleições: Marketing, Direito Eleitoral e Partidário

Carga horária: 450 horas

Duração: Nove meses

Inscrição: Até 15/1

Início das aulas: 18/1

Preço: R$ 205 por mês

Site: uninter.com

Complexo Educacional FMU

Curso: Direito da Comunicação Digital

Carga horária: 400 horas

Duração: 12 meses

Inscrição: Pelo site

Início das aulas: 22/2

Preço: R$ 285 por mês

Site: portal.fmu.br/pos