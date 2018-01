'Temos sido o nosso próprio Grande Irmão'

Em suas palestras, o senhor fala de apropriações inusitadas de tecnologia por criminosos. Já é possível fabricar armas em impressoras 3D?

Houve o caso de uma AR-15, que não se sabe se foi de fato fabricada. Mas alguém fez a engenharia da arma usando computer-aided design (CAD) e colocou no Thingiverse, site de downloads gratuitos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sr. descreve um cenário no qual a tecnologia permitirá ao crime e a governos cada vez mais invadir a privacidade do cidadão. O que se pode fazer?

Será uma batalha épica. Quando você usa tecnologia para prender um terrorista, você é sensacional. Mas a questão é: quem é o terrorista, quem é o criminoso e como definimos essas coisas? Além disso, perdemos o direito de ser anônimos. Nos EUA, 92% de todas as crianças têm presença na internet. E no futuro será muito difícil escapar dessas tecnologias. O que me impressiona é quão facilmente as pessoas entregam dados sobre si mesmas. Em 1984, George Orwell especulava que seria o Grande Irmão, o governo, que faria isso. Mas nós mesmos estamos nos encarregando disso.