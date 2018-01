Temas verdes devem fazer parte da prova do Enem Podendo abarcar ao mesmo tempo biologia, química, física e geografia, questões sobre o meio ambiente são a aposta mais certa entre os temas que devem ser cobrados no Enem deste ano. “É um tema interdisciplinar, um dos mais pujantes da atualidade e pelo qual o Brasil se destaca no cenário internacional”, afirma o professor de geografia do Etapa, Omar Fadil Bumirgh.