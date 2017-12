Temas atuais que podem cair no Enem

O Estadão.edu conversou com 11 professores e especialistas do cursinho Etapa e da consultoria de educação Educon para saber quais temas de atualidades podem cair na prova do Enem deste fim de semana, 3 e 4 de outubro. Com base nessas informações, compilamos matérias publicados n'O Estado de S. Paulo para que os estudantes possam consultar e se preparar um pouco mais para o exame. O resultado você confere aqui. "A prova-modelo liberada pelo Inep não era muito diferente das provas dos anos anteriores. Esperamos temas ambientais, geopolíticos, problemas urbanos e sociais", diz Omar Fadil Eumirgh, coordenador de Geografia do cursinho Etapa. Para ele, a ideia é que o aluno tenha capacidade de ler corretamente o que é oferecido a ele: tabelas, imagens, textos em prova e poesia. As grandes apostas são temas ligados a questões ambientais, ao biodiesel, à gripe suína, à questão nuclear e ao darwinismo. Leia as dicas e ouça os áudios: Ciências da Natureza - Química Ciências da Natureza - Biologia Ciências da Natureza - Física Ciências Humanas - História Ciências Humanas - Geografia Linguagens, Códigos e Redação Matemática Veja mais: Matérias publicadas n'O Estado de S. Paulo ajudam a entender temas atuais