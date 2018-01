Tema da redação fala de altruísmo e pensamento a longo prazo

O tema da redação da segunda fase da Fuvest foi 'O altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda têm espaço no mundo contemporâneo?'.

A proposta veio acompanhada de quatro textos. Um deles falava sobre a semente de uma árvore que só germina a cada 50 anos. O homem que a trouxe para o Brasil, Burle Marx, segundo o texto, apesar de ter mais de 50 anos, justificava sua ação dizendo que muitos a plantaram para ele ver, e que ele queria fazer o mesmo: plantar para que outros a vissem.

Marina Keunecke, de 19 anos, candidata de Publicidade, abordou o tema falando sobre a recuperação gradativa do pensamento altruísta relacionado a questões ambientais.Para Joel Amato, de 21 anos, vestibulando de Psicologia, aluno do Anglo o tema foi abstrato. "Falei que o altruísmo é uma característica biológica que apareceu com a evolução do homem", disse. "O altruísmo e o planejamento a longo prazo são valores essenciais para a sociedade moderna”.