Tema da redação do Enem foi ética e corrupção De acordo com alunos que terminaram a prova de hoje do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e já começam a deixar o prédio da Uniban, na Vila Carrão, um dos lugares onde a avaliação foi aplicada, o exame desta tarde foi um pouco mais fácil que o de ontem. Segundo os inscritos, o tema da redação era ética e corrupção. Para o vestibulando Jacques Coelho, de 42 anos, o assunto facilitou. "Achei fácil, porque não faltavam assunto nem ideias", disse.