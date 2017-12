Técnico em segurança do trabalho é o curso mais procurado no Sisutec

O curso técnico em segurança do trabalho continua como o mais procurado entre os 117 tipos de cursos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional (Sisutec). Até as 10h20 da manhã desta segunda-feira, dia 12, o sistema recebeu 71.199 inscrições para as 13.371 vagas desse curso. O técnico em informática ocupa a segunda posição, com 56.730 inscritos para as 23.292 vagas.

As inscrições terminam às 23h59 desta segunda. No total, o Sisutec já havia registrado 305.230 candidatos e 586.395 inscrições — cada estudante pode fazer duas opções de curso. Os registros são até as 10h20 de hoje.

Mais quatro cursos técnicos lideram a lista dos mais procurados na primeira edição do Sisutec. Enfermagem, com 51.112 inscrições para 14.263 vagas; logística, 42.314 inscritos para 13.576 vagas; radiologia, 26.307 concorrentes para 7.570 vagas; e edificações, 23.310 inscritos para 4.638 vagas.

No conjunto, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional abriu 239.972 vagas gratuitas em cursos de curta duração – de 800 a 1,2 mil horas. Participam da formação profissional 586 instituições de ensino públicas e privadas com indicadores positivos de avaliação do MEC. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 desta segunda-feira, na página do Sisutec na internet: http://sisutec.mec.gov.br/

Os candidatos a vagas devem ficar atentos para a divulgação dos resultados na próxima quarta-feira, 14. A matrícula dos selecionados na primeira convocação deve ser feita na quinta-feira, 15, e na sexta-feira, 16 de agosto. O resultado da segunda convocação está previsto para o dia 19, com matrícula no dia 20. A partir desta edição, o processo seletivo do Sisutec será aberto duas vezes por ano. Para concorrer, é preciso ter concluído o ensino médio e feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

*Com informações da Assessoria de Imprensa do MEC