TCU decide abrir investigação sobre vazamento do Enem

O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nesta quarta-feira, 7, por unanimidade, a realização de uma investigação sobre o vazamento da prova do Enem, ocorrido na semana passada. A medida foi apresentada pelo ministro José Jorge e tem como objetivo não apenas checar os problemas que levaram ao vazamento da prova, mas também verificar as opções adotadas pelo Ministério da Educação (MEC) para a reorganização do Enem 2009.

Veja também

Nova data do Enem atrapalha outros vestibulares

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Professores recomendam estudar; tire suas dúvidas

Na web, alunos lamentam e festejam cancelamento

Enem fraudado é disponibilizado para simulados pelo MEC

Suspeito conta na PF que guardou Enem na cueca

Força tarefa vai garantir segurança do Enem, diz Haddad

Fracasso do Enem prejudica o Brasil, diz Serra

Acompanhe as notícias sobre o Enem e veja a prova cancelada no Estadão.edu

Blog da Renata Cafardo: Bastidores do vazamento do Enem

TV Estadão: Ministro da Educação fala sobre vazamento

A investigação a ser aberta pelo TCU ainda não tem prazo ser concluída. Será iniciada a fase de levantamento de informações sobre a responsabilidade pelos custos adicionais que o vazamento das provas provocou bem como os motivos que ensejaram o fracasso do Enem. No pedido, o ministro José Jorge diz que "é preciso verificar, por exemplo, se o MEC se cercou de garantias contra eventuais falhas na execução contratual".