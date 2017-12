Taxa de inscrição da Fuvest cai com novas normas

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta segunda-feira, 3, as novas normas para o Vestibular de 2010, que incluem a diminuição da taxa de inscrição. A taxa de inscrição, no valor de R$ 100, poderá ser paga por meio de boleto gerado até 11 de setembro em bancos ou pela internet até a data limite de 14 de setembro. No ano passado, o valor da inscrição era R$ 105, mais R$ 10 para o Manual do Candidato.

Antes pago separadamente, o Manual do Candidato, que contém todas as informações sobre o vestibular, agora poderá ser acessado somente pelo site, a partir desta segunda-feira.

A inscrição para o Vestibular 2010 da Fuvest deve ser feita entre de 28 de agosto a 11 de setembro, exclusivamente, pela internet, no site da fundação.

As vagas disponíveis são para a Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo ou Academia de Policia Militar do Barro Branco.

Nova ortografia

Entre as mudanças no vestibular, a Fuvest vai adotar as normas do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa previstas no Decreto 6583, de 29/09/08.

Como previsto, há um período de adaptação, segundo o qual os candidatos poderão optar por seguir, nas provas dissertativas da segunda fase, as novas regras ortográficas ou continuar usando as que estavam em vigor antes do Acordo.

Primeira fase

A primeira fase será realizada no domingo de 22 de novembro. A prova conterá 90 questões e versará sobre o conjunto das disciplinas do núcleo comum do Ensino Médio: Português, Matemática, História, Física, Geografia, Química, Biologia, Inglês e terá algumas questões Interdisciplinares.

Todas as questões serão de tipo teste, com cinco alternativas, das quais apenas uma é correta. A duração da prova será de cinco horas, não havendo tempo adicional para transcrição das respostas no gabarito.

Outra nova regra prevê que a nota da primeira fase será utilizada somente como critério para a progressão do candidato à segunda fase do vestibular, não sendo, portanto, computada na média final. Anteriormente, a nota da primeira fase era somada à nota final dos vestibulandos.