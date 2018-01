Taxa de abstenção no último dia da Unicamp é de 13,8%

A taxa de abstenção do último dia de provas da segunda fase da Unicamp foi de 13,8%. Dos 15.352 candidatos convocados, 2.118 não compareceram aos exames desta terça-feira, 15. As abstenções dos dias anteriores foram de 12,2% e 13,4%, respectivamente.

Os vestibulandos concorrem a 3.444 vagas em 68 cursos da Unicamp e outros dois da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).

A segunda fase do vestibular da Unicamp possui cinco provas. A cada dia, os estudantes devem responder a 24 questões dissertativas. Nesta terça, foi aplicada a prova de Ciências da Natureza. No domingo os candidatos tiveram de resolver as questões de língua portuguesa, literatura e matemática e, na segunda, as de língua inglesa e de Ciências Humanas.

Os candidatos a vagas de cursos com provas de habilidades específicas (que serão realizadas entre os dias 21 e 24 de janeiro) deverão consultar as orientações para a realização dos exames, como locais e horários, no site www.comvest.unicamp.br. Os cursos que exigem provas de habilidades específicas são Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música.

A chamada para a matrícula dos candidatos selecionados será divulgada no dia 4 de fevereiro.