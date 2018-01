Taxa de abstenção do último dia da segunda fase da Unesp é de 10,5%

A Unesp registrou 10,5% de abstenção no segundo dia de provasda segunda fase do vestibular, nesta segunda, 17. Dos 45.638 candidatos classificados, 4.787 deixaram de fazer as provas. O exame começou às 14h e vai até as 18h30, com 12 questões discursivas de Linguagens e Códigos (língua portuguesa, literatura, língua inglesa, educação física e arte) e a prova de redação.

A taxa de abstenção é superior a da registrada neste domingo, 16, que foi de 9,4%. O município que apresentou maior taxa de abstenção foi Rosana, de São Paulo, com 27,7%. Dos 47 inscritos, 13 não compareceram ao segundo dia de provas. O menor índice foi o de Araraquara (SP), com 7,1%. Lá, 161 candidatos dos 2.271 inscritos faltaram ao exame.

Os cursos mais concorridos são Medicina, com 185,3 candidatos por vaga; Direito, com 63,8; Engenharia Química, com 57,8; Arquitetura e Urbanismo, com 48,4; e Engenharia Civil, com 45. O processo seletivo recebeu 94.350 inscrições.

As cidades para as quais há oferta de vagas são Araçatuba (155 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.045), Botucatu (550), Dracena (40), Franca (400), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (270), Itapeva (40), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (45), Presidente Prudente (640), Registro (40), Rio Claro (490), Rosana (40), São João da Boa Vista (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (154), São Vicente (80) e Tupã (80).

O resultado final do vestibular deve ser divulgado em 28 de janeiro. Para mais informações, acesse o site do processo seletivo: http://vestibular.unesp.br.