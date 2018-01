Taxa de abandono de beneficiados pelo Bolsa Família no ensino médio é metade da nacional

De acordo com os dados do cruzamento do MEC, a taxa de abandono entre os alunos do Bolsa Família matriculados no ensino fundamental é de 3,6%, contra 4,8% da taxa verificada nas escolas públicas.

No ensino médio, o resultado é mais impressionante: 7,2% dos beneficiários do Bolsa Família abandonam a escola. A taxa brasileira de abandono no ensino médio é de 14,3%.

A partir deste mês, o MEC vai tentar apurar melhor os motivos de descumprimento da exigência de frequência às aulas. Até aqui, motivos não esclarecidos dominam as causas, ao lado de “motivos sócio-familiares”.

Outros motivos, em porcentuais menores, são trabalho infantil e do jovem e gravidez.