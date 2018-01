‘Talentos incríveis podem estar em qualquer lugar’

Na casa de Daphne Koller, terceira geração de PhD da família, a educação era algo natural. Seus pais eram acadêmicos e sua diversão na infância era brincar no laboratório do pai. “Infelizmente, a maior parte das pessoas do mundo não tem tanta sorte”, diz a professora de de Stanford e cofundadora do Coursera, plataforma online que reúne cursos de 16 grandes universidades de todo o mundo. Hoje, ela tenta atrair universidades para o modelo das aulas gratuitas, virtuais e de qualidade.

Daphne participou do TED Talk Global em junho e sua fala, postada neste mês, já teve mais de 420 mil visualizações. Nela, Daphne lamenta que a educação superior venha se tornando cada vez mais cara e inacessível. Para justificar sua afirmativa, ela dá um exemplo recente e trágico: em janeiro deste ano, uma fila de milhares de pessoas se formou nas portas de da Universidade de Johannesburgo, na África do Sul, para concorrer às últimas vagas da instituição. Quando os portões se abriram, houve um corre-corre, 20 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu. “Ela era uma mãe que deu a vida tentando dar ao filho a chance de ter uma vida melhor.”

“Pode ser que o próximo Albert Einstein ou o próximo Steve Jobs viva em algum vilarejo remoto da África. Se nós dermos educação a essa pessoa, ela pode ser capaz de trazer a próxima grande ideia que vai transformar o mundo.”

Diante dessa demanda desesperada por ter acesso a educação de qualidade, o ensino online aparece hoje como uma alternativa. Seu colega Andrew Ng, também cofundador do Coursera, dá cursos em Stanford que costumam ser muito procurados pelos alunos. Quando muito, ele atendia a 400 pessoas. Na primeira vez que ele colocou a sua disciplina disponível online, houve 100 mil inscritos. Fazendo uma conta simples, diz Daphne, ele precisaria de 250 anos para chegar a esse número de alunos. “Percebendo o impacto disso, Andrew e eu decidimos que precisávamos dar escala a esse fenômeno, dar as melhores oportunidades educacionais ao máximo de pessoas que conseguíssemos. Então, criamos o Coursera, cujo objetivo é pegar os melhores cursos, dos melhores professores, das melhores universidades e oferecer isso para todo mundo de graça.”

Mas o ensino online, não é apenas uma questão de números, afirma a professora, é também uma questão de pessoas: é a história do Akash, que veio de uma cidadezinha indiana e nunca teria oportunidade ou dinheiro suficiente para pagar por um curso com a qualidade dos oferecidos por Stanford; ou de Ryan, que tinha que ficar em casa com a filha doente. “Isso (o movimento dos cursos online) permite uma onda de inovação porque talentos incríveis podem ser encontrados em qualquer lugar. Pode ser que o próximo Albert Einstein ou o próximo Steve Jobs viva em algum vilarejo remoto da África. Se nós dermos educação a essa pessoa, ela pode ser capaz de trazer a próxima grande ideia que vai transformar o mundo em um lugar melhor para todos nós.”

