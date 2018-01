Surto de diarreia atinge 28 em escola no interior de SP A Secretaria de Saúde de São Jose do Rio Preto, a 440 quilômetros de São Paulo, investiga um surto de diarreia que atingiu, nos últimos oito dias, 28 pessoas - 19 alunos, oito professoras e uma funcionária - da Escola Municipal Célia Homsi de Melo, no bairro João Paulo 2º, zona norte da cidade. Por conta do surto, mais de 80% dos alunos faltaram às aulas nesta quarta-feira.