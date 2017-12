Suplicy vai dar aulas na USP Leste

Depois de não ter conseguido se reeleger, o senador Eduardo Suplicy (PT) já sabe o que vai fazer da vida. Ele será professor da USP Leste.

O senador vai dar aulas no curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes e Ciências Humanas (EACH). abrigada na USP Leste. Ele recebeu um convite de docentes da unidade, como revelou em sua conta no Facebook. Suplicy, que perdeu a vaga no Senado para o ex-governador José Serra (PSDB), depois de três mandatos consecutivos, de oito ano cada um.

Veja a mensagem do Senador: