Superintendente do Hospital Universitário renuncia

A superintendente do Hospital Universitário (HU), Sandra Josefina Ferraz Ellero Grisi, renunciou nesta quarta-feira, 24, ao cargo. Em comunicado interno, Sandra afirmou que “foi motivada por questões pessoais”, sem entrar em detalhes. Em seu lugar, ficará como interino o diretor da Faculdade de Odontologia, Waldyr Jorge.

Titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina (FMUSP), ela ocupava a posição desde 2011. Uma lista será definida pelo Conselho Deliberativo do hospital e encaminhada ao reitor para escolha do próximo dirigente.