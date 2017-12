Super Aula de história fala de 25 anos de democracia no Brasil

Brasil, 25 anos de democracia é um dos destaques da programação de hoje do Super Aulas, parceria entre o Estadão e o Grupo Positivo que publicará cem videoaulas no canal do Estado no YouTube (http://migre.me/b5T4L) para ajudar os estudantes na preparação para o Enem. Além da aula de história, os candidatos já podem assistir às de língua portuguesa (elementos coesivos), geografia (migração) e física (trabalho, energia e potência).

No ano passado, as Super Aulas tiveram mais de 1 milhão de acessos. O projeto também prevê a correção do Enem ao vivo, nos dias 3 e 4 de novembro.Desta vez também haverá outras 56 videoaulas com revisão para os vestibulares da Fuvest e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

O material será publicado gradativamente até 2 de novembro, véspera do Enem, a partir das 9 horas. O estudante terá acesso a vídeos diários com quatro aulas e poderá avançar ou retroceder no player. Cada aula dura cerca de 25 minutos. A coleção completa ficará disponível no site até 24 de novembro, véspera da prova de primeira fase da Fuvest.

Na estreia, na terça-feira, 9, os alunos assistiram a aulas de matemática (limite da soma), química (eletronegatividade), biologia (biologia molecular) e física (relação força e movimento).