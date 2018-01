Sudeste concentra 77 das 100 escolas com melhor nota no Enem

SÃO PAULO - A região Sudeste concentra 77 das 100 escolas do País com melhores médias no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013. A lista foi divulgada na tarde desta segunda-feira, 22, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).O Estado de São Paulo tem 28 escolas no grupo.

A escola com a nota mais alta foi o colégio Objetivo Integrado, de São Paulo, com uma média de 741,94 na parte objetiva da prova. Participaram da prova 44 alunos.

Entre as 100 maiores notas, há sete escolas públicas. A melhor é o Colégio de Aplicação de Coluni, da Federal de Viçosa, com uma média de 702,99 na prova objetiva.

No Brasil todo, as médias das particulares na parte objetiva foi de 553,68. Já a média das pública ficou em 482,31.

A divulgação deste ano contou com algumas novidades. A principal foi a classificação do índice socioeconômico da escola.

No nível classificado como Muito baixo, a mais bem posicionada foi uma escola estadual do Ceará - a Escola de ensino médio de Aiuaba, na cidade de mesmo nome. A unidade teve média 474,32 na parte objetiva - e ficou como 11.004º posição no País.