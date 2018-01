SP tem apenas 3 universidades entre as top 50 do Exame da OAB

Entre as 50 universidades com melhor índice de aprovação no resultado preliminar do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), apenas três ficam no Estado de São Paulo. A USP aparece na terceira colocação geral, com 63,7% de aproveitamento. As outras bem colocada no ranking divulgado nesta sexta-feira são a Unesp (câmpus Franca) e a União das Escolas do Grupo Faimi de Educação (Faimi).

As universidades federais foram as que apresentaram o melhor rendimento, com 34 entre as 50 melhores. A melhor de todas foi a Universidade Federal do Sergipe (UFS), com 69,44% de aprovação. Na edição anterior do exame, a universidade sergipana já estava entre as melhores. Tinha sido a 11.ª colocada, com 55% de aprovação.

Entre as top 50, há 13 universidades estaduais. As faculdades privadas apresentam o pior desempenho, com apenas 3 entre as 50 melhores.

Os dados levam em consideração apenas os alunos já formados que fizeram a prova. Para o secretário-geral da OAB, Marcus Vinicius Furtado Coelho, o bom desempenho das federais é consequência da maior seleção na entrada dos estudantes, além da qualidade do ensino. "Entrar em uma federal já é mais difícil. E os alunos são bem qualificados, o que influi no número de aprovados", pondera Coelho.

A lista abaixo mostra as 50 instituições com melhor desempenho na OAB e os 30 câmpus que não aprovaram nenhum bacharel:

AS 50 MELHORES E A TAXA DE APROVAÇÃO

1ª) Universidade Federal de Sergipe – UFS – São Cristóvão – SE 69,44%

2ª) Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Belo Horizonte – MG 64,71%

3ª) Universidade de São Paulo – USP - São Paulo – SP 63%

4ª) Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS - Porto Alegre – RS 62,22%

5ª) Universidade Federal de Juiz de Fora – UFFJ – Juiz de Fora – MG 60%

6ª) Universidade Federal do Paraná – UFPR - Curitiba – PR 59,18%

7ª) Universidade de Brasília – UnB - Brasília – DF 58,33%

8ª) Universidade Federal de Santa Maria – UFSM - Santa Maria – RS 57,14%

9ª) Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP - Franca – SP – 56,67%

10ª) Universidade Federal do Piauí – UFPI - Teresina – PI – 55,56%

11ª) Universidade Federal do Espírito Santo – UFES – Vitória – ES – 54,55%

12ª) Universidade Federal de Goiás – UFG - Goiânia – GO – 54,35%

13ª) Universidade Federal do Ceará - UFC - Fortaleza – CE – 54%

14ª) Fundação Universidade Federal de Viçosa – UFV - Viçosa – MG – 53,85%

15ª) Universidade Estadual de Londrina - UEL - Londrina – PR – 53,85%

16ª) Universidade Federal da Bahia – UFBA - Salvador – BA – 53,06%

17ª) Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB – Vitória da Conquista – BA – 51,72%

18ª) Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT - Cuiabá – MT – 50%

19ª) Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro – FUNDINOPI - Jacarezinho – PR – 50%

20ª) Universidade Federal do Rio Grande do Norte -UFRN -Natal-RN – 50%

21ª) Universidade Federal da Paraíba – UFPB – João Pessoa – PB – 48,98%

22ª) Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR - Porto Velho – RO – 48,28%

23ª) Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC - Florianópolis – SC - 47,27%

24ª) Universidade Federal de Roraima – UFRR - Boa Vista – RR - 47,06%

25ª) Universidade Federal de Pernambuco – UFPE - Recife – PE - 46,15%

26ª) Universidade Federal Fluminense – UFF - Niterói – RJ - 45,28%

27ª) Universidade Salvador – UNIFACS - Salvador – BA - 44,59%

28ª) Fundação Universidade Federal do Rio Grande –FURG - Rio Grande – RS - 44,12%

29ª) Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - Montes Claros – MG - 43,90%

30ª) Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS - Feira De Santana – BA - 43,48%

31ª) Faculdade de Direito Milton Campos – FDMC - Nova Lima – MG - 43,33%

32ª) Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ – Rio de Janeiro - RJ - 42,86%

33ª) Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro -UNIRIO - -Rio de Janeiro - RJ - 41,18%

34ª) Universidade Federal do Maranhão – UFMA - Imperatriz – MA - 40,91%

35ª) Universidade do Estado da Bahia – UNEB - Juazeiro – BA 40%

36ª) Universidade Estadual da Paraíba – UEPB - Guarabira – PB - 40%

37ª) Universidade Federal de Uberlândia – UFU - Uberlândia – MG - 39,06%

38ª) Universidade Federal do Maranhão – UFMA - São Luis – MA - 38,81%

39ª) Universidade do Estado da Bahia – UNEB - Jacobina – BA - 37,50%

40ª) Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG - Rio Grande – RS - 37,50%

41ª) Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP – Ouro Preto - MG - 37,14%

42ª) Fundação Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD - Dourados – MS - 36,67%

43ª) Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ - Rio de Janeiro – RJ - 36,61%

44ª) Universidade Federal de Alagoas – UFAL - Maceió – AL - 36,46%

45ª) Universidade Federal do Amapá – UNIFAP - Macapá – AP - 36,36%

46ª) Universidade Estadual de Maringá – UEM - Maringá – PR - 36,36%

47ª) Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN Mossoró – RN - 35,48%

48ª) Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN - Caicó – RN - 35,29%

49ª) União das Escolas do Grupo Faimi de Educação - FAIMI - Mirassol – SP - 35,29%

50ª) Universidade Federal do Pará – UFPA - Belém – PA - 34,42%

NÃO APROVARAM NENHUM BACHAREL

Instituto de Ensino e Cultura do Amapá – Macapá -AP

Faculdade Apoio – FA – Lauro de Freitas - BA

Faculdade Metropolitana de Camaçari – FAMEC - Camacari – BA

Faculdade Cearense - FaC - Fortaleza - CE

Instituto de Ensino Superior do Ceará – IESC - Fortaleza-CE

Centro Universitário São Camilo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

Instituto de Ensino Superior João Alfredo de Andrade- IJAA - Juatuba - MG

Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS - (Câmpus Poços De Caldas) - MG

Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS – (Câmpus São Sebastião do Paraíso) - MG

Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS - Três Lagoas - MS

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Sobral Pinto – FAIESP - Rondonópolis-MT

Instituto de Ensino Superior do Pará – IESP - Belém - PA

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igarassu – FACIG - Igarassu - PE

Faculdade Salesiana do Nordeste - FASNE- Recife - PE

Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco - FACDOMBOSCO - Cornélio Procópio - PR

Faculdade Metropolitana de Maringá – UNIFAMMA - Maringá - PR

Faculdades Integradas do Vale do Ivaí – UNIVALE - Ivaiporã - PR

Instituto Catuaí de Ensino Superior – ICES - Cambé - PR

Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC – Venâncio Aires -RS

Faculdade Metropolitana de Guaramirim – FAMEG - Guaramirim - SC

Faculdade Anhanguera de Osasco – FIZO - Osasco – SP

Faculdade das Américas – FAM - São Paulo - SP

Faculdade Integral Cantareira - F.I.C. - São Paulo - SP

Faculdades Integradas de Jahu – FIJ - Jaú - SP

Instituto Itapetiningano de Ensino Superior – IIES - Itapetininga-SP

Universidade Camilo Castelo Branco – UNICASTELO - Descalvado - SP

Universidade Paulista – UNIP (Câmpus Jardim Amália Franco) – São Paulo - SP

Universidade Paulista – UNIP (Câmpus Vila São Francisco) – São Paulo - SP

Universidade São Marcos – USM - São Paulo - SP

Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do Tocantins – FCJP – Paraíso do Tocantins - TO

* Atualizada às 18h do dia 27/9 para correção de informações. Leia mais neste link.