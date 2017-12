SP tem 74 escolas ocupadas contra reorganização

A Secretaria Estadual de Educação confirmou neste sábado, 21, que 74 escolas da rede já estão ocupadas por estudantes e movimentos sociais contra a reorganização, na capital e no interior, contra a reorganização do ensino paulista.

Apresentada em setembro pelo secretário de educação Herman Voorwald, a proposta prevê a extinção de 93 escolas, que terão os prédios disponibilizados aos municípios, e a separação dos colégios por ciclos - ensino fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano), anos finais (do 6º ao 9º ano) e ensino médio. A previsão é que cerca de 300 mil alunos sejam afetados e 754 colégios passem a ter ciclo único.

Diálogo. Mais de um mês depois do anúncio da reorganização, de uma série de manifestações e ocupações de escolas, Voorwald propôs na quinta-feira, 19, abrir um processo de discussão com os alunos e professores sobre o projeto. O governo Geraldo Alckmin (PSDB) não recuou do projeto e a realização das discussões está condicionada à desocupação dos prédios.

A proposta foi feita pelo secretário em audiência de conciliação promovida pelo Judiciário no âmbito da análise de processos de reintegração de posses das escolas. Os alunos presentes rejeitaram o argumento do governo e a audiência terminou sem acordo. Uma nova audiência ocorre na segunda-feira e, até lá, não haverá decisão judicial de desocupação na capital paulista.

Veja a lista divulgada pela secretaria: