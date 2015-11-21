SP tem 74 escolas ocupadas contra reorganização

Luiz Fernando Toledo, O Estado de S.Paulo
21 Novembro 2015 | 13h55
A Secretaria Estadual de Educação confirmou neste sábado, 21, que 74 escolas da rede já estão ocupadas por estudantes e movimentos sociais contra a reorganização, na capital e no interior, contra a reorganização do ensino paulista.
Apresentada em setembro pelo secretário de educação Herman Voorwald, a proposta prevê a extinção de 93 escolas, que terão os prédios disponibilizados aos municípios, e a separação dos colégios por ciclos - ensino fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano), anos finais (do 6º ao 9º ano) e ensino médio. A previsão é que cerca de 300 mil alunos sejam afetados e 754 colégios passem a ter ciclo único.
Diálogo. Mais de um mês depois do anúncio da reorganização, de uma série de manifestações e ocupações de escolas, Voorwald propôs na quinta-feira, 19, abrir um processo de discussão com os alunos e professores sobre o projeto. O governo Geraldo Alckmin (PSDB) não recuou do projeto e a realização das discussões está condicionada à desocupação dos prédios.
A proposta foi feita pelo secretário em audiência de conciliação promovida pelo Judiciário no âmbito da análise de processos de reintegração de posses das escolas. Os alunos presentes rejeitaram o argumento do governo e a audiência terminou sem acordo. Uma nova audiência ocorre na segunda-feira e, até lá, não haverá decisão judicial de desocupação na capital paulista.
Veja a lista divulgada pela secretaria:
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ASSIS
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ASSIS
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ASSIS
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CLYBAS PINTO FERRAZ DR
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BAURU
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LENCOIS PAULISTA
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LENCOIS PAULISTA
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ANTONIETA GRASSI MALATRASI PROFA
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BAURU
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AGUDOS
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AGUDOS
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JOAO BATISTA DE AQUINO PE
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BAURU
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BAURU
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BAURU
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STELA MACHADO
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CAMPINAS LESTE
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CAMPINAS
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CAMPINAS
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CARLOS GOMES
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CAMPINAS LESTE
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CAMPINAS
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CAMPINAS
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FRANCISCO GLICERIO
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CARAPICUIBA
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COTIA
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COTIA
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PEQUENO COTOLENGO DE DOM ORIONI
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CENTRO
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CONSOLACAO
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SAO PAULO
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CAETANO DE CAMPOS (CONSOLACAO)
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CENTRO
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SANTA CECILIA
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SAO PAULO
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FIDELINO FIGUEIREDO PROFESSOR
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CENTRO
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SANTA CECILIA
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SAO PAULO
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JOAO KOPKE
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CENTRO
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PERDIZES
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SAO PAULO
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MISS BROWNE
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CENTRO OESTE
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VILA SONIA
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SAO PAULO
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ANA ROSA DE ARAUJO DONA
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CENTRO OESTE
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ALTO DE PINHEIROS
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SAO PAULO
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EMILIANO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE E MELO
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CENTRO OESTE
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PINHEIROS
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SAO PAULO
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FERNAO DIAS PAES
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CENTRO OESTE
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JARDIM PAULISTA
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SAO PAULO
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GODOFREDO FURTADO
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CENTRO OESTE
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VILA SONIA
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SAO PAULO
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PEDRO FONSECA PROFESSOR
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CENTRO SUL
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LIBERDADE
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SAO PAULO
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CAETANO DE CAMPOS
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CENTRO SUL
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CURSINO
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SAO PAULO
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RAUL FONSECA
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DIADEMA
|
DIADEMA
|
DIADEMA
|
DELCIO DE SOUZA CUNHA PROFESSOR
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DIADEMA
|
DIADEMA
|
DIADEMA
|
DIADEMA
|
DIADEMA
|
DIADEMA
|
DIADEMA
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HOMERO SILVA
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FRANCA
|
FRANCA
|
FRANCA
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SUELY MACHADO DA SILVA PROFA
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GUARULHOS SUL
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GUARULHOS
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GUARULHOS
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ALAYDE MARIA VICENTE PROFESSORA
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ITAPEVI
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JANDIRA
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JANDIRA
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JOSEPHA PINTO CHIAVELLI PROFESSORA
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ITAQUAQUECETUBA
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CIDADE KEMEL
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POA
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NANCI CRISTINA DO ESPIRITO SANTO PROFESSORA
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JUNDIAI
|
JUNDIAI
|
JUNDIAI
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ELOY DE MIRANDA CHAVES DOUTOR
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LESTE 2
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SAO MIGUEL
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SAO PAULO
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ASTROGILDO ARRUDA PROF
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LESTE 2
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ITAIM PAULISTA
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SAO PAULO
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JOAO DORIA DEPUTADO
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LESTE 2
|
VILA CURUCA
|
SAO PAULO
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MARIA REGINA MACHADO DE CASTRO GUIMARAES PROFA
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LESTE 2
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ITAIM PAULISTA
|
SAO PAULO
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REPUBLICA DO SURINAME
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LESTE 2
|
ITAIM PAULISTA
|
SAO PAULO
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ROGER JULES DE CARVALHO MANGE
|
LESTE 2
|
VILA CURUCA
|
SAO PAULO
|
SHINQUICHI AGARI
|
LESTE 3
|
CIDADE TIRADENTES
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SAO PAULO
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JARDIM WILMA FLOR
|
LESTE 3
|
JOSE BONIFACIO
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SAO PAULO
|
SALVADOR ALLENDE GOSSENS PRESIDENTE
|
LESTE 5
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ARICANDUVA
|
SAO PAULO
|
MOACYR CAMPOS PROFESSOR
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MARILIA
|
MARILIA
|
MARILIA
|
JOSE ALFREDO DE ALMEIDA
|
MARILIA
|
MARILIA
|
MARILIA
|
SYLVIA RIBEIRO DE CARVALHO PROFA
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MAUA
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MAUA
|
MAUA
|
MARIA ELENA COLONIA PROFESSORA
|
MAUA
|
RIBEIRAO PIRES
|
RIBEIRAO PIRES
|
SANTINHO CARNAVALE
|
NORTE 1
|
FREGUESIA DO O
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SAO PAULO
|
ANTONIO EMILIO SOUZA PENNA PROFESSOR
|
NORTE 1
|
PERUS
|
SAO PAULO
|
GAVIAO PEIXOTO BRIGADEIRO
|
NORTE 1
|
BRASILANDIA
|
SAO PAULO
|
MARTIN EGIDIO DAMY
|
NORTE 1
|
PIRITUBA
|
SAO PAULO
|
SILVIO XAVIER ANTUNES PROFESSOR
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NORTE 2
|
MANDAQUI
|
SAO PAULO
|
CASTRO ALVES
|
OSASCO
|
OSASCO
|
OSASCO
|
ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO CORONEL
|
OSASCO
|
OSASCO
|
OSASCO
|
HELOISA DE ASSUMPCAO PROFESSORA
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PIRACICABA
|
PIRACICABA
|
PIRACICABA
|
ANTONIO DE MELLO COTRIM PROFESSOR
|
PIRASSUNUNGA
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SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
|
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
|
MARIO AVESANI PREFEITO
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SANTO ANDRE
|
SANTO ANDRE
|
SANTO ANDRE
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16 DE JULHO
|
SANTO ANDRE
|
SANTO ANDRE
|
SANTO ANDRE
|
AMERICO BRASILIENSE DOUTOR
|
SANTO ANDRE
|
SANTO ANDRE
|
SANTO ANDRE
|
ANTONIO ADIB CHAMMAS
|
SANTO ANDRE
|
SANTO ANDRE
|
SANTO ANDRE
|
JOAO GALEAO CARVALHAL SENADOR
|
SANTO ANDRE
|
SANTO ANDRE
|
SANTO ANDRE
|
JOSE AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES PROFESSOR
|
SANTO ANDRE
|
SANTO ANDRE
|
SANTO ANDRE
|
OSCAVO DE PAULA E SILVA PROFESSOR
|
SANTO ANDRE
|
SANTO ANDRE
|
SANTO ANDRE
|
VALDOMIRO SILVEIRA
|
SANTOS
|
SANTOS
|
SANTOS
|
CLEOBULO AMAZONAS DUARTE PROFESSOR
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SAO BERNARDO DO CAMPO
|
SAO BERNARDO DO CAMPO
|
SAO BERNARDO DO CAMPO
|
TITO LIMA
|
SAO JOSE DOS CAMPOS
|
SAO JOSE DOS CAMPOS
|
SAO JOSE DOS CAMPOS
|
MIGUEL NAKED MAJOR
|
SOROCABA
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SOROCABA
|
SOROCABA
|
LAURO SANCHEZ PROFESSOR
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SUL 1
|
CAMPO LIMPO
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SAO PAULO
|
FLAVIO JOSE OSORIO NEGRINI PROFESSOR
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SUL 1
|
SANTO AMARO
|
SAO PAULO
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MARIA PETRONILA LIMEIRA DOS MILAGRES MONTEIRO PROFESSORA
|
SUL 1
|
VILA ANDRADE
|
SAO PAULO
|
MARY MORAES
|
SUL 1
|
CAMPO LIMPO
|
SAO PAULO
|
MIGUEL MALUHY COMENDADOR
|
SUL 1
|
VILA ANDRADE
|
SAO PAULO
|
NEYDE APPARECIDA SOLLITTO PROFESSORA
|
SUL 1
|
SANTO AMARO
|
SAO PAULO
|
SABOIA DE MEDEIROS PADRE EE
|
SUL 2
|
JARDIM SAO LUIS
|
SAO PAULO
|
ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA
|
SUL 2
|
JARDIM ANGELA
|
SAO PAULO
|
EULALIA SILVA PROFESSORA
|
SUL 2
|
JARDIM ANGELA
|
SAO PAULO
|
HONORIO MONTEIRO DOUTOR
|
SUL 2
|
JARDIM ANGELA
|
SAO PAULO
|
JOSE LINS DO REGO
|
SUL 2
|
JARDIM ANGELA
|
SAO PAULO
|
MARIA PECCIOLI GIANNASI PROFESSORA
|
SUL 2
|
JARDIM SAO LUIS
|
SAO PAULO
|
MARILSA GARBOSSA FRANCISCO PROFESSORA
|
SUL 2
|
JARDIM SAO LUIS
|
SAO PAULO
|
SINHA PANTOJA
|
SUL 3
|
GRAJAU
|
SAO PAULO
|
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES PRES
|
TABOAO DA SERRA
|
EMBU
|
EMBU DAS ARTES
|
EDE WILSON GONZAGA PROFESSOR
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