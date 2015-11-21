.Edu

SP tem 74 escolas ocupadas contra reorganização

Reestruturação da rede estadual prevê que 754 colégios tenham ciclo único e extingue 93 escolas que terão o prédio disponibilizado aos municípios

Luiz Fernando Toledo, O Estado de S.Paulo

21 Novembro 2015 | 13h55

A Secretaria Estadual de Educação confirmou neste sábado, 21, que 74 escolas da rede já estão ocupadas por estudantes e movimentos sociais contra a reorganização, na capital e no interior, contra a reorganização do ensino paulista.

Apresentada em setembro pelo secretário de educação Herman Voorwald, a proposta prevê a extinção de 93 escolas, que terão os prédios disponibilizados aos municípios, e a separação dos colégios por ciclos - ensino fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano), anos finais (do 6º ao 9º ano) e ensino médio. A previsão é que cerca de 300 mil alunos sejam afetados e 754 colégios passem a ter ciclo único.

Diálogo. Mais de um mês depois do anúncio da reorganização, de uma série de manifestações e ocupações de escolas,  Voorwald propôs na quinta-feira, 19, abrir um processo de discussão com os alunos e professores sobre o projeto. O governo Geraldo Alckmin (PSDB) não recuou do projeto e a realização das discussões está condicionada à desocupação dos prédios. 

A proposta foi feita pelo secretário em audiência de conciliação promovida pelo Judiciário no âmbito da análise de processos de reintegração de posses das escolas. Os alunos presentes rejeitaram o argumento do governo e a audiência terminou sem acordo. Uma nova audiência ocorre na segunda-feira e, até lá, não haverá decisão judicial de desocupação na capital paulista.

Veja a lista divulgada pela secretaria:

ASSIS

ASSIS

ASSIS

CLYBAS PINTO FERRAZ DR                                     

BAURU

LENCOIS PAULISTA

LENCOIS PAULISTA

ANTONIETA GRASSI MALATRASI PROFA                           

BAURU

AGUDOS

AGUDOS

JOAO BATISTA DE AQUINO PE                                  

BAURU

BAURU

BAURU

STELA MACHADO                                              

CAMPINAS LESTE

CAMPINAS

CAMPINAS

CARLOS GOMES                                               

CAMPINAS LESTE

CAMPINAS

CAMPINAS

FRANCISCO GLICERIO                                         

CARAPICUIBA

COTIA

COTIA

PEQUENO COTOLENGO DE DOM ORIONI                            

CENTRO

CONSOLACAO

SAO PAULO

CAETANO DE CAMPOS (CONSOLACAO)                             

CENTRO

SANTA CECILIA

SAO PAULO

FIDELINO FIGUEIREDO PROFESSOR                              

CENTRO

SANTA CECILIA

SAO PAULO

JOAO KOPKE                                                  

CENTRO

PERDIZES

SAO PAULO

MISS BROWNE                                                

CENTRO OESTE

VILA SONIA

SAO PAULO

ANA ROSA DE ARAUJO DONA                                    

CENTRO OESTE

ALTO DE PINHEIROS

SAO PAULO

EMILIANO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE E MELO          

CENTRO OESTE

PINHEIROS

SAO PAULO

FERNAO DIAS PAES                                           

CENTRO OESTE

JARDIM PAULISTA

SAO PAULO

GODOFREDO FURTADO                                           

CENTRO OESTE

VILA SONIA

SAO PAULO

PEDRO FONSECA PROFESSOR                                    

CENTRO SUL

LIBERDADE

SAO PAULO

CAETANO DE CAMPOS                                          

CENTRO SUL

CURSINO

SAO PAULO

RAUL FONSECA                                               

DIADEMA

DIADEMA

DIADEMA

DELCIO DE SOUZA CUNHA PROFESSOR                            

DIADEMA

DIADEMA

DIADEMA

DIADEMA                                                     

DIADEMA

DIADEMA

DIADEMA

HOMERO SILVA                                               

FRANCA

FRANCA

FRANCA

SUELY MACHADO DA SILVA PROFA                               

GUARULHOS SUL

GUARULHOS

GUARULHOS

ALAYDE MARIA VICENTE PROFESSORA                            

ITAPEVI

JANDIRA

JANDIRA

JOSEPHA PINTO CHIAVELLI PROFESSORA                         

ITAQUAQUECETUBA

CIDADE KEMEL

POA

NANCI CRISTINA DO ESPIRITO SANTO PROFESSORA                 

JUNDIAI

JUNDIAI

JUNDIAI

ELOY DE MIRANDA CHAVES DOUTOR                              

LESTE 2

SAO MIGUEL

SAO PAULO

ASTROGILDO ARRUDA PROF                                     

LESTE 2

ITAIM PAULISTA

SAO PAULO

JOAO DORIA DEPUTADO                                        

LESTE 2

VILA CURUCA

SAO PAULO

MARIA REGINA MACHADO DE CASTRO GUIMARAES PROFA             

LESTE 2

ITAIM PAULISTA

SAO PAULO

REPUBLICA DO SURINAME                                      

LESTE 2

ITAIM PAULISTA

SAO PAULO

ROGER JULES DE CARVALHO MANGE                              

LESTE 2

VILA CURUCA

SAO PAULO

SHINQUICHI AGARI                                           

LESTE 3

CIDADE TIRADENTES

SAO PAULO

JARDIM WILMA FLOR                                          

LESTE 3

JOSE BONIFACIO

SAO PAULO

SALVADOR ALLENDE GOSSENS PRESIDENTE                        

LESTE 5

ARICANDUVA

SAO PAULO

MOACYR CAMPOS PROFESSOR                                     

MARILIA

MARILIA

MARILIA

JOSE ALFREDO DE ALMEIDA                                    

MARILIA

MARILIA

MARILIA

SYLVIA RIBEIRO DE CARVALHO PROFA                           

MAUA

MAUA

MAUA

MARIA ELENA COLONIA PROFESSORA                              

MAUA

RIBEIRAO PIRES

RIBEIRAO PIRES

SANTINHO CARNAVALE                                         

NORTE 1

FREGUESIA DO O

SAO PAULO

ANTONIO EMILIO SOUZA PENNA PROFESSOR                       

NORTE 1

PERUS

SAO PAULO

GAVIAO PEIXOTO BRIGADEIRO                                  

NORTE 1

BRASILANDIA

SAO PAULO

MARTIN EGIDIO DAMY                                         

NORTE 1

PIRITUBA

SAO PAULO

SILVIO XAVIER ANTUNES PROFESSOR                             

NORTE 2

MANDAQUI

SAO PAULO

CASTRO ALVES                                               

OSASCO

OSASCO

OSASCO

ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO CORONEL                           

OSASCO

OSASCO

OSASCO

HELOISA DE ASSUMPCAO PROFESSORA                            

PIRACICABA

PIRACICABA

PIRACICABA

ANTONIO DE MELLO COTRIM PROFESSOR                          

PIRASSUNUNGA

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

MARIO AVESANI PREFEITO                                     

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

16 DE JULHO                                                

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

AMERICO BRASILIENSE DOUTOR                                  

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

ANTONIO ADIB CHAMMAS                                       

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

JOAO GALEAO CARVALHAL SENADOR                              

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

JOSE AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES PROFESSOR                  

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

OSCAVO DE PAULA E SILVA PROFESSOR                          

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

VALDOMIRO SILVEIRA                                         

SANTOS

SANTOS

SANTOS

CLEOBULO AMAZONAS DUARTE PROFESSOR                         

SAO BERNARDO DO CAMPO

SAO BERNARDO DO CAMPO

SAO BERNARDO DO CAMPO

TITO LIMA                                                   

SAO JOSE DOS CAMPOS

SAO JOSE DOS CAMPOS

SAO JOSE DOS CAMPOS

MIGUEL NAKED MAJOR                                         

SOROCABA

SOROCABA

SOROCABA

LAURO SANCHEZ PROFESSOR                                    

SUL 1

CAMPO LIMPO

SAO PAULO

FLAVIO JOSE OSORIO NEGRINI PROFESSOR                       

SUL 1

SANTO AMARO

SAO PAULO

MARIA PETRONILA LIMEIRA DOS MILAGRES MONTEIRO PROFESSORA   

SUL 1

VILA ANDRADE

SAO PAULO

MARY MORAES                                                 

SUL 1

CAMPO LIMPO

SAO PAULO

MIGUEL MALUHY COMENDADOR                                   

SUL 1

VILA ANDRADE

SAO PAULO

NEYDE APPARECIDA SOLLITTO PROFESSORA                       

SUL 1

SANTO AMARO

SAO PAULO

SABOIA DE MEDEIROS PADRE EE                                

SUL 2

JARDIM SAO LUIS

SAO PAULO

ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA                               

SUL 2

JARDIM ANGELA

SAO PAULO

EULALIA SILVA PROFESSORA                                    

SUL 2

JARDIM ANGELA

SAO PAULO

HONORIO MONTEIRO DOUTOR                                    

SUL 2

JARDIM ANGELA

SAO PAULO

JOSE LINS DO REGO                                          

SUL 2

JARDIM ANGELA

SAO PAULO

MARIA PECCIOLI GIANNASI PROFESSORA                         

SUL 2

JARDIM SAO LUIS

SAO PAULO

MARILSA GARBOSSA FRANCISCO PROFESSORA                      

SUL 2

JARDIM SAO LUIS

SAO PAULO

SINHA PANTOJA                                               

SUL 3

GRAJAU

SAO PAULO

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES PRES                             

TABOAO DA SERRA

EMBU

EMBU DAS ARTES

EDE WILSON GONZAGA PROFESSOR                               

Notícias relacionadas
Mais conteúdo sobre:
Secretaria Estadual de Educação Herman Voorwald Geraldo Alckmin PSDB

Encontrou algum erro? Entre em contato

Continuar lendo
Siga o Estadão

publicidade

publicidade

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.