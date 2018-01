SP tem 5 das 10 melhores universidades do País, diz ranking

Das dez melhores universidades brasileiras, cinco ficam no Estado de São Paulo. E no grupo de elite do ensino superior do País só há duas instituições particulares. Os dados constam de ranking da consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS) divulgado nesta quarta-feira, 13.

A USP ocupa o topo do levantamento, seguida por Unicamp, UFRJ, UFMG e UFRGS. Completam a lista Unifesp, Unesp, PUC-Rio, UnB e PUC-SP. O recorte nacional foi feito no ranking de melhores universidades latino-americanas da QS.

No âmbito da América do Sul e Central, os indicadores colhidos pela consultoria agora e no ano passado mostram, entre outras coisas, que: 1) a UFRJ saltou do 19.º lugar para o 8.º; 2) a Unifesp passou do 31.º para o 15.º; e 3) a PUC-SP saiu do 37.º para o 28.º. Por outro lado, a UnB despencou da 11.ª para a 25.ª posição.

Para a professora Marina Graziela Feldmann, pró-reitora de Graduação da PUC-SP, a melhora reflete a qualificação do corpo docente e a participação de professores e alunos "em um processo democrático de gestão". Ela também destaca a atualização dos projetos pedagógicos dos cursos, realizada nos últimos anos. "O compromisso com a formação humanista aliada às mudanças no currículo para acompanhar as transformações do mundo fazem com que a PUC se diferencie."

Procurada, a USP não quis comentar os resultados do ranking. Já a Unicamp destacou o processo de internacionalização promovido nos últimos anos. "O reconhecimento mostra que nossa busca por bons profissionais estrangeiros é o caminho a ser seguido", diz o reitor Fernando Costa.

TOP 10 DO BRASIL

1. Universidade de São Paulo (USP)

2. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

3. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

4. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

5. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

6. Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

7. Universidade Estadual Paulista (Unesp)

8. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

9. Universidade de Brasília (UnB)

10. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

A lista completa pode ser vista no site www.topuniversities.com.