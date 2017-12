SP oferece aulas de inglês para estudantes a partir de 6 anos

Alunos a partir de 6 anos de dez escolas da rede estadual de São Paulo terão acesso as aulas de inglês. Ao todo, 1,5 mil alunos do 1°, 2° e 3° anos do ensino fundamental terão acesso a projeto-piloto da secretaria de Estado de Educação em parceria com o Ministério da Educação e Cultura da Holanda.

Será a primeira vez que o idioma será oferecido para este público. O método de ensino oferecido é chamado de Early Bird, que foca nessa faixa etária e trabalha a oralidade sem comprometer a alfabetização. O curso será inserido na grade curricular das escolas.

Os alunos de escolas de Assis, Diadema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Jacareí, Lins, Ourinhos, Santos, São Paulo e Suzano terão aulas duas vezes por semana. Para os professores, a secretaria de Educação implementou na Escola de Formação e Aperfeiçoamento do Professor (Efap) um curso especializado com duração de uma semana. Depois de ser implantado em dez escolas, o curso será oferecido para outras 40 unidades de ensino no próximo ano, chegando a 8 mil crianças a partir dos 6 anos.