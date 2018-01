SP, MG e RJ lideram inscrições no Enem

O sistema de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2011 registrou a marca de 1.260.235 inscrições em menos de 60 horas. Entre os Estados com maior número de inscrições, São Paulo lidera, com 213057 candidatos, seguido por Minas Gerais, com 131784 e Rio de Janeiro, com 95972. O Amapá, com 3731 estudantes inscritos, está no final da lista.

Os números foram registrados às 17 horas desta quarta-feira, 25. Nesse montante, há quase 500 mil inscrições pendentes, que aguardam o pagamento da taxa de inscrição de R$35,00 para serem confirmadas.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 10 de junho, exclusivamente pela intenet, no site do Inep. As provas serão aplicadas nos dias 22 e 23 de outubro em todas as unidades da Federação. Veja a relação de inscritos por unidade da Federação.