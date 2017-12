SP investirá R$ 85,3 milhões em Etecs e Fatecs

O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 7, investimento de R$ 85,3 milhões a 56 Escolas Técnicas (Etecs) e 16 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais. Os recursos serão usados na reforma de laboratórios, instalações elétricas e adaptações das unidades para pessoas com deficiência.

As Etecs e Fatecs estão distribuídas em 10 municípios do Estado. Na capital, 15 escolas técnicas e quatro faculdades técnicas receberão o repasse do governo estadual. Nas Etecs, o investimento total é de R$ 66,6 milhões e nas Fatecs é de R$18,7 milhões.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) também informou nesta quinta-feira que haverá a criação de 5 mil novos cargos para o quadro de funcionários do Centro Paulo Souza, responsável por administrar as Etecs e Fatecs. De acordo com Alckmin, os investimentos nas escolas e faculdades é uma forma de "garantir um ensino público de qualidade".