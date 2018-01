SP inaugura polos de ensino a distancia para formar professores

A Prefeitura de São Paulo apresentou nesta terça-feira, 11, o programa de cursos a distância para professores da rede pública, em parceria com o Ministério da Educação. Em 2013 começaram a funcionar 18 polos de formação nos Centros Educacionais Unificados (CEUs). Até o fim deste semestre, os outros 14 CEUs também se tornarão espaços para formação.

Os polos fazem parte da Universidade Aberta do Brasil (UAB), rede que sistematiza cursos a distância e semipresenciais oferecidos por instituições federais. Embora a UAB exista desde 2007, a capital paulista não tinha nenhum polo de formação até o ano passado. Atualmente o sistema tem 668 centros de apoio à formação espalhados pelo País.

Nos 30 cursos abertos em São Paulo haverá oferta de seis mil vagas - 57% reservadas para docentes da rede pública e as outras abertas para a ampla concorrência. Com os polos da UAB, a principal aposta do governo municipal é oferecer licenciaturas, especializações e aperfeiçoamentos em bairros de periferia e facilitar o acesso. A Universidade Estadual Paulista (Unesp) e 11 universidades federais, de São Paulo, Minas Gerais e Paraná são parceiras na formulação dos cursos.

"Vamos fazer uma grande transformação, formando professores da comunidade próxima ao CEU para atuar nas escolas públicas daquele território", afirmou o prefeito Fernando Haddad (PT), no lançamento do programa nesta terça. Segundo ele, poderão se formar nos polos da UAB professores da rede municipal e estadual que atuem na cidade de São Paulo.

Universidade Aberta. Para o primeiro semestre de 2014, a rede UAB abriu 300 mil matrículas. A meta do governo federal é que o sistema tenha 450 mil alunos cadastrados até o fim deste ano.