SP divulgará rendimento escolar de municípios em 2015

Os 645 municípios paulistas terão os resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) divulgados pelo governo a partir do ano que vem. Principal ferramenta de acompanhamento da qualidade da educação no Estado, o Saresp será aplicado amanhã e quarta-feira.

Até agora, o desempenho das redes municipais não era divulgado de forma separada. Segundo o diretor de avaliação da Secretaria Estadual da Educação, William Massei, a divulgação já foi prevista nos termos de adesão das cidades. "A transparência é uma realidade e fundamental para a melhoria da qualidade. Além disso, o Estado recebe esses alunos." Todos os custos de participação do Saresp são cobertos pelo governo.

O Estado divulga anualmente os resultados do Saresp e do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp), calculado a partir das notas das provas. Entretanto, especialistas se queixam de dificuldade de obter todos os resultados. O ensino médio teve queda e o fundamental ficou estagnado no Idesp 2013, como revelou o Estado. O desempenho em Português e Matemática do ensino médio da rede piorou.

O Saresp deste ano terá outras mudanças. A principal é que as provas realizadas no 7.º ano será por amostra. Mais de 1,3 milhão de alunos do 2.º, 3.º, 5.º, 7.º e 9.º anos do ensino fundamental e da 3.ª série do médio da rede estadual devem fazer o Saresp. O Estado tem feito campanha para que os estudantes participem com empenho.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muitos alunos do 3.º ano enfrentarão o Saresp após o Enem. Camilla Garcia, de 16 anos, acredita que essa "maratona" pode ajudá-la a se preparar para a Fuvest. "Os professores falaram muito do Saresp, acho que é mais um treino."