SP divulga lista de escolas que serão fechadas; consulte

Atualizada no dia 14 de novembro às 19h06

A Secretaria da Educação do Estado divulgou nesta quarta-feira, 28 de outubro, a lista das escolas que serão fechadas em 2016. Segundo a pasta, são 25 unidades na capital e 68 na região metropolitana ou no interior - o governo Geraldo Alckmin (PSDB) recuou do fechamento de uma escola, em Piracicaba, no dia 13 de novembro. As unidades, diz a pasta, deverão ser passadas aos municípios para se tornarem creches ou ao Centro Paula Souza, para serem transformadas em escolas técnicas (Etecs) ou faculdades de tecnologia (Fatecs).

Veja abaixo a lista das escolas que serão fechadas

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

AGUDOS

1) JOAO BATISTA DE AQUINO PE

Destino do prédio: possível Etec

AMERICANA

2) SEBASTIANA PAIE RODELLA PROFA

Destino do prédio: Escola Municipal

AVARÉ

3) ERUCE PAULUCCI PROFESSOR

Destino do prédio: Escola Municipal

BARUERI

4) AMADOR AGUIAR

Destino do prédio: Escola Municipal

5) HENRIQUE FERNANDO GOMES ESTUDANTE

Destino do prédio: Escola Municipal

6) IVANI MARIA PAES PROFESSORA

Destino do prédio: Escola Municipal

7) JARDIM MARIA HELENA I

Destino do prédio: Escola Municipal

8) JARDIM PAULISTA

Destino do prédio: Escola Municipal

9) JOSE LEANDRO DE BARROS PIMENTEL

Destino do prédio: Escola Municipal

10) LENIO VIEIRA DE MORAES PROFESSOR

Destino do prédio: Escola Municipal

11) REPUBLICA DE CUBA

Destino do prédio: Escola Municipal

12) REPUBLICA DE EL SALVADOR

Destino do prédio: Escola Municipal

BIRIGUI

13) CARLOS ROSA DOUTOR

Destino do prédio: Diretoria de ensino

BOTUCATU

14) ALVARO JOSE DE SOUZA

Destino do prédio: Transferida para prédio da E.E. Armando de Salles Oliveira. Prédio utilizado pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

CACHOEIRA PAULISTA

15) BAIRRO DO EMBAUZINHO

Destino do prédio: Escola Municipal

16) JOAO BASTOS SOARES

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

17) REGINA POMPEIA PINTO PROFA

Destino do prédio: Escola Municipal

CAMPINAS

18) SEBASTIAO RAMOS NOGUEIRA PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

CARAPICUÍBA

19) OSCAR GRACIANO PROFESSOR

Destino do prédio: Diretoria de ensino

COSMÓPOLIS

20) ALBERTO FIERZ

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

COTIA

21) PEQUENO COTOLENGO DE DOM ORIONI

Destino do prédio: Prédio alugado devolvido. Alunos mudarão para nova escola

CUNHA

22) BAIRRO DA ROCA GRANDE

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

23) BAIRRO DO RIO ABAIXO

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

GUARUJÁ

24) JARDIM PRIMAVERA II

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

25) LAMIA DEL CISTIA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

26) RENE RODRIGUES DE MORAES PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

GUARULHOS

27) AMARO JOSE DOS SANTOS PASTOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

28) CIDADE SERODIO

Destino do prédio: Escola Municipal

29) JOAQUIM GARCIA SALVADOR PROFESSOR

Destino do prédio: Escola Municipal

30) ALAYDE MARIA VICENTE PROFESSORA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

31) ROTARY

Destino do prédio: CEEJA, Etec ou Diretoria de ensino

32) RUBENS LOPES PASTOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

IBITINGA

33) IRACEMA DE OLIVEIRA CARLOS PROFA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

IGUAPÉ

34) BAIRRO JAIRE

Destino do prédio: Escola Municipal

35) BAIRRO PE DA SERRA

Destino do prédio: Escola Municipal

36) DINORA ROCHA PROFESSORA

Destino do prédio: Escola Municipal

JANDIRA

37) OSWALDO SAMMARTINO

Destino do prédio: Escola Municipal

LENÇOIS PAULISTA

38) ANTONIETA GRASSI MALATRASI PROFA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

LIMEIRA

39) LUIGINO BURIGOTTO

Destino do prédio: Escola Municipal

40) MARIA APARECIDA SOARES DE LUCCA PROFESSORA

Destino do prédio: Escola Municipal

MOGI DAS CRUZES

41) ARLINDO AQUINO DE OLIVEIRA DOUTOR

Destino do prédio: Escola Municipal

42) FIRMINO LADEIRA PROFESSOR

Destino do prédio: Escola Municipal

43) IRACEMA BRASIL DE SIQUEIRA PROFESSORA

Destino do prédio: Escola Municipal

44) SUELI OLIVEIRA SILVA MARTINS PROFESSORA

Destino do prédio: Escola Municipal

OSASCO

45) ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO CORONEL

Destino do prédio: CEL

46) GUILHERME DE OLIVEIRA GOMES DEPUTADO

Destino do prédio: CEEJA

PINDAMONHANGABA

47) IOLANDA VELLUTINI PROFESSORA

Destino do prédio: Escola Municipal

48) YONNE CESAR GUAYCURU DE OLIVEIRA PROFESSORA

Destino do prédio: Escola Municipal

PIRACICABA

49) ANTONIO DE MELLO COTRIM PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

RIBEIRÃO PIRES

50) ALVARO TRINDADE DE OLIVEIRA PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

51) FORTUNATO PANDOLFI ARNONI

Destino do prédio: Transferida para prédio da E.E. Leico Akaishi. Prédio utilizado pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

52) SANTINHO CARNAVALE

Destino do prédio: Escola Municipal

ROSEIRA

53) FRANCISCO DE PAULA SANTOS PROF

Destino do prédio: Escola Municipal

SANTA BÁRBARA D'OESTE

54) SONIA APARECIDA BATAGLIA CARDOSO PROFA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

55) OSWALDO SALLES PROFESSOR

Destino do prédio: Escola Municipal

SANTO ANDRÉ

56) JOSE AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

57) VALDOMIRO SILVEIRA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

SANTOS

58) BRAZ CUBAS

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

SÃO BERNARDO DO CAMPO

59) TITO LIMA

Destino do prédio: Escola Municipal

SÃO PAULO

60) HOMEM DE MELLO BARAO

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

61) MISS BROWNE

Destino do prédio: Uso pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores "Paulo Renato Costa Souza"

62) PAULO MACHADO DE CARVALHO

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

63) ADALGIZA SEGURADO DA SILVEIRA PROFESSORA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

64) EMILIANO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE E MELO

Destino do prédio: Diretoria de ensino

65) JOAO CRUZ COSTA PROFESSOR

Destino do prédio: Transferida para prédio da E.E. Profª Maria Eugênia Martins. Prédio utilizado pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

66) KEIZO ISHIHARA

Destino do prédio: AI AF / Possível uso do anexo pela Secretaria Municipal de Educação

67) PEDRO FONSECA PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

68) EURYDICE ZERBINI PROFESSORA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

69) ANTONIO DE OLIVEIRA CAMARGO PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

70) ASTROGILDO ARRUDA PROF

Destino do prédio: Núcleo pedagógico

71) COHAB INACIO MONTEIRO III

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

72) GUERRA JUNQUEIRO

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

73) SALVADOR ALLENDE GOSSENS PRESIDENTE

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

74) AUGUSTO BAILLOT PROF

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

75) JOAQUIN SUAREZ

Destino do prédio: Transferida para prédio da E.E. Prof. Valdir Fernandes Pinto. Prédio utilizado pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

76) ELISIO TEIXEIRA LEITE III

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

77) GERALDO HOMERO FRANCA OTTONI PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

78) JOAO NOGUEIRA LOTUFO PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

79) SILVIO XAVIER ANTUNES PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

80) CASTRO ALVES

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

81) JOAO ERNESTO FAGGIN DOUTOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

82) LAIS AMARAL VICENTE PROFESSORA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

83) MARY MORAES

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

84) SINHA PANTOJA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

SÃO PEDRO

85) VICENTE LUIS GROSSO

Destino do prédio: Escola Municipal

SERTÃOZINHO

86) BRUNO PIERONI PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

SOROCABA

87) DORIVAL DIAS DE CARVALHO PROFESSOR

Destino do prédio: CEEJA

88) ELZA SALVESTRO BONILHA PROFESSORA

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

89) FLAVIO GAGLIARDI PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

90) MARIO GUILHERME NOTARI

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura

91) SALVADOR ORTEGA FERNANDES PROFESSOR

Destino do prédio: Escola Municipal

TUPÃ

92) LELIO TOLEDO PIZA E ALMEIDA DOUTOR

Destino do prédio: Escola Municipal

VALINHOS

93) AMERICO BELLUOMINI PROFESSOR

Destino do prédio: Utilização pelo Centro Paula Souza ou Prefeitura