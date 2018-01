Sociologia é a primeira disciplina abordada em Ciências Humanas

A Fundação Getulio Vargas (FGV) lançou neste mês um ambicioso portal gratuito com foco no ensino médio, o Ensino Médio Digital. Desde esta terça-feira, 25, o Estadão.edu dá, diariamente, dicas de aulas online preparadas pela FGV para ajudar na preparação para o Enem. Além das cerca de 90 aulas que podem ser usadas por candidatos na preparação para o exame, a instituição liberou o acesso a um banco com 4,6 mil questões que seguem o modelo do exame.

As indicações, que devem ocorrer até o início de novembro, serão organizadas de forma a atender aos principais conteúdos cobrados pelo Enem. Às segundas-feiras, as dicas serão de Ciências da Natureza; às terças, de português; às quartas, de literatura; às quintas, de matemática e às sextas, de Ciências Humanas.

A primeira aula de sociologia, intitulada como Natureza e Cultura, é indicada pela professora Raquel Balmant Emerique*.

Abaixo, um breve comentário da professora:

"O curso de Sociologia do Programa FGV Ensino Médio Digital foi elaborado a partir do primeiro objeto de conhecimento da Matriz de Ciências Humanas do Enem - Diversidade Cultural. Esse tema trata das diferenças entre as sociedades e entre os grupos que delas fazem parte, a partir do conceito antropológico de cultura.

O curso está dividido em 7 aulas – 6 já estão no site - e é narrado por Max Weber, um dos pais fundadores da Sociologia. Weber é um professor aparentemente careta, que traja terno e gravata, mas é adorável e surpreendentemente dinâmico em suas aulas. Ele relata como a sociologia nasceu envolvida no tema da diversidade cultural e, a partir do slogan da Revolução Francesa - Igualdade, Liberdade e Fraternidade - mostra como semelhança e diferença se tornaram conceitos centrais para pensar o mundo moderno e contemporâneo.

Na preparação para o Enem 2012, a aula 4 – Natureza e Cultura – poderá ajudar muito o candidato, pois discute aspectos importantes do conceito de cultura que fundamenta muitas questões da área de Ciências Humanas e de Linguagens. Ao final de cada aula, o internauta encontrará 10 questões de autoavaliação e seus respectivos comentários. No site também estão disponíveis questões de sociologia sobre os demais objetos de conhecimento da área de Ciências Humanas."

* RAQUEL BALMANT EMERIQUE É DOUTORA EM CIÊNCIAS SOCIAIS E CO-AUTORA DO LIVRO DIDÁTICO TEMPOS MODERNOS, TEMPOS DE SOCIOLOGIA, FOI PROFESSORA DA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO E ATUALMENTE INTEGRA A EQUIPE DE TRABALHO DO PROGRAMA FGV ENSINO MÉDIO DIGITAL.