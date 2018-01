Só oito redes estaduais  superam média nacional do Enem

Somente oito redes estaduais entre as 27 unidades da Federação têm média no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 maior do que a nota nacional, que é de 483 pontos – ainda assim distante da média das privadas do País, que é de 570. A melhor média é a do Estado de São Paulo, com nota de 507, apesar de ter recuado cinco pontos. O Estado do Rio Grande do Sul é o que registrou maior proporção de escolas com notas acima da média nacional: 74%.

Os dados levam em conta médias ponderadas com o número de alunos e foram tabulados pela equipe da Meritt, empresa de informação educacional. As redes estaduais concentram 85% dos alunos de ensino médio.

Na comparação com 2012, a média da rede estadual teve uma piora de apenas 1 ponto, passando de 484 para 483. Para conseguir a certificação do ensino médi0 pelo Enem, por exemplo, o mínimo que se exige do participante é uma média de 450 pontos em cada área.

Quinze Estados conseguiram avanços na média das redes, mas sempre de poucos pontos. A maior variação foi de Rondônia, cuja média passou de 468 para 479 – 11 pontos. Nove redes estaduais tiveram pequenas variações negativas na média, incluindo São Paulo, Minas e Bahia.

Apenas sete Estados conseguiram registrar mais da metade das escolas com notas acima da média nacional: São Paulo, Minas, Distrito Federal, Paraná, Rio, Santa Catarina, além do Rio Grande do Sul. O cenário é igual ao do Enem 2012. O Amapá não tem nenhuma escola acima da média.

Segundo o professor Ocimar Alavarse, da Universidade de São Paulo (USP), os resultados não refletem toda a realidade. “O número de escolas públicas que tiveram nota divulgada não representa a realidade, poucos alunos participam. Se todos participassem, tenderia a ser pior.”

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo afirmou que o ensino médio “é um desafio nacional”. “Nas 5 mil unidades da rede, os alunos têm acesso a um currículo unificado e são avaliados constantemente, até mesmo nas competências que o exame nacional abrange”. A pasta destacou a existência de um cursinho pré-universitário online.

O secretário de Educação do Rio Grande do Sul, José Clovis de Azevedo, disse que a rede implementou projetos de pesquisa para o ensino médio. “Isso mobilizou a juventude. A pesquisa torna o aluno sujeito de sua aprendizagem.” Nenhum representante foi localizado na secretaria do Amapá.