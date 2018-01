Site traz dicas e tira dúvidas de candidatos sobre Enem

A partir desta quarta-feira os inscritos no Enem têm uma página na internet para tirar dúvidas e conferir seus locais de prova. No site http://www.enem.inep.gov.br/ o candidato pode conferir quais documentos serão aceitos para a realização do exame, os objetos que deve levar para a prova e aqueles que não serão permitidos. A página também traz informações sobre as provas de redação e de língua estrangeira, além de dicas para o estudante se programar e participar do processo com tranquilidade.

Pelo site, o candidato consegue acessar o endereço eletrônico onde pode conferir o município no qual fará a prova e imprimir o cartão de confirmação de inscrição. O MEC também colocou no ar um vídeo de três minutos com as principais orientações sobre o exame.

Para entrar no sistema é preciso informar o CPF e a senha cadastrados no momento da inscrição. Quem esqueceu a senha precisa seguir o passo a passo do manual de recuperação, disponível na própria página.

O Enem será realizado em 1.599 municípios de todo o País. Farão as provas 5.366.780 pessoas, nos dias 22 e 23 de outubro. Recomenda-se que os estudantes cheguem até meio-dia ao local de prova. Os portões de acesso serão fechados pontualmente às 13h, horário de Brasília.