Site simula aprovação no Sisu 2011 com notas do Enem 2012

Quer saber se com suas notas no Enem 2012 você teria sido aprovado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do ano passado? Basta fazer o teste no site da Geekie, startup de tecnologia aplicada à educação que em outubro realizou um simulado do Enem em parceria com o Estadão.edu.

Se você participou do simulado, faça login no site www.geekie-estadao.com.br e insira as notas das cinco provas do Enem 2012: Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos e matemática, além da redação. Escolha a instituição de ensino e o curso para o qual gostaria de concorrer e clique em "Ver resultado". O sistema calcula e exibe sua média de acordo com os critérios estabelecidos pela faculdade e diz se seria aprovado ou não. Também é possível conferir a nota de corte do curso.

Quem não prestou o Simulado Enem 2012 Geekie+Estadão também pode fazer a simulação da nota de corte no mesmo site. Só precisa preencher um cadastro simples para ter acesso à ferramenta.

Segundo o sócio-fundador da Geekie Eduardo Bontempo, o simulador ajuda os alunos na preparação para o Enem. "Estamos acompanhando os candidatos até a reta final: o momento da inscrição no Sisu."

O MEC recorreu nesta quinta-feira, 10, da decisão da Justiça Federal no Rio Grande do Sul que adia o fim das inscrições no Sisu. Segundo o ministério, o sistema continua funcionando normalmente e deve encerrar o prazo para cadastros às 23h59 desta sexta.

Simulado

Online e gratuito, o Simulado Enem 2012 Geekie+Estadão teve 60.518 participantes. Eles fizeram provas das quatro áreas de conhecimento avaliadas pelo Enem. Depois receberam um boletim de desempenho personalizado, que indicava os pontos fortes e fracos de cada aluno. Os exames foram corrigidos pela Teoria da Resposta ao Item (TRI), conjunto de modelos matemáticos utilizado na prova oficial.